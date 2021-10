O base Kyrie Irving, estrela da NBA, vai ficar afastado de treinos e jogos dos Brooklyn Nets enquanto não cumprir as regras de vacinação da Covid-19 do Estado de Nova Iorque. De acordo com um comunicado dos Nets, assinado pelo director-geral, Sean Marks, foi decidido que Irving “não vai poder jogar ou treinar com a equipa até que seja elegível como participante pleno”.

Irving recusou vacinar-se e, face às regras impostas em Nova Iorque, não podia treinar-se ou jogar no Estado, pelo que só estaria com a equipa quando esta viajasse para outro estado ou cumprisse as suas sessões de trabalho ao ar livre.

“Kyrie fez uma escolha pessoal e respeitamos o seu direito individual. Atualmente, a escolha restringe a sua capacidade de ser um membro em tempo integral da equipa, e não permitiremos que nenhum membro de nossa equipa participe com disponibilidade em tempo parcial”, explicou.

O ’11’ dos Brooklyn Nets tinha efetuado o primeiro treino com a equipa no sábado, mas porque este se realizou ao ar livre e, como tal, Irving podia participar sem estar vacinado.

Ao contrário do que acontece ao ar livre, em recintos fechados a situação é diferente e o Estado de Nova Iorque exige que os jogadores tenham pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 para poderem entrar em instalações, como o centro de treinos dos Nets ou o Barclays Center, onde a equipa cumpre os seus jogos.

Face à recusa de Kyrie Irving em vacinar-se, chegou a ser colocada a hipótese de o jogador apenas participar nos encontros realizados fora pelos Nets, mas essa situação foi agora colocada de parte pelo comunicado de Sean Marks.