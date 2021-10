A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, empatou esta terça-feira 1-1 na visita ao Irão, em jogo da quarta jornada do grupo A da qualificação asiática para o Mundial2022 de futebol.

O resultado mantém os dois países em lugar de qualificação direta para o Mundial, com o Irão na liderança, com 10 pontos, e a Coreia do Sul em segundo lugar, com oito, à frente de Emirados Árabes Unidos, Líbano e Iraque, todos com dois, e Síria, com um, mas todos estes com menos um jogo disputado.

No encontro disputado em Teerão, a equipa de Paulo Bento chegou à vantagem por intermédio de Son Heung-Min, com o avançado do Tottenham a marcar aos 49 minutos, mas o Irão ainda empatou, por Alireza Jahanbakhsh, aos 78.

Na seleção iraniana, destaque para o avançado Mehdi Taremi, do FC Porto, que foi titular e esteve perto de marcar, ao atirar ao poste, num lance pouco após o golo do empate, e para o guarda-redes Alireza Beiranvand, do Boavista, que evitou, com uma grande defesa, a vitória da Coreia do Sul, já nos ‘descontos’.

Os dois primeiros classificados dos dois grupos apuram-se para o Mundial2022, enquanto os terceiros disputam uma eliminatória a uma única mão para encontrar a seleção que avança para um ‘play-off’ intercontinental.