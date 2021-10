Foi descoberta uma nova obra de Picasso. A pintura de uma mulher nua estava por baixo de outra reprodução do artista, “A Refeição de um Homem Cego”. Isto foi possível através de tecnologia de imagem avançada e impressão 3D, de acordo com um comunicado recebido pela CNN nesta segunda-feira.

O retrato “The Lonesome Crouching Nude” (“A Nua Sozinha e Agachada”, em português), não estava acabado. A Oxia Palus, empresa que usa tecnologia para recuperar arte, utilizou um sistema de inteligência artificial para completar a pintura com o estilo de Picasso, a partir das linhas deixadas pelo artista.

Este quadro terá sido criada no Período Azul do pintor no início da sua carreira, quando era pobre, e os materiais de pintura eram caros, o que o levou a pintar por cima da agora desvendada figura, diz George Cann, um dos fundadores da Oxia Palus.

A mulher retratada aparece em outras pinturas de Picasso, como a “La Vie” (“A Vida”), o que sugere, segundo Cann, uma “afinidade” do pintor com ela.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

George congratulou-se pela descoberta, acreditando que o pintor teria ficado contente se fosse vivo:

Picasso ficaria feliz se soubesse que o tesouro que escondeu para as gerações futuras foi, finalmente, revelado, 48 anos depois da sua morte, e 118 anos depois de ter escondido esta pintura”, disse o cofundador da empresa que desvendou a obra.

O responsável pelo Mestrado em Curadoria e Colecionismo da Chelsea College of Arts, em Londres, David Dibosa, louvou a tecnologia aplicada, e afirmou que esta descoberta deveria entusiasmar qualquer apreciador da obra de Picasso.

No entanto, Dibosa defendeu que, uma vez que esta obra apenas ficou acessível devido à tecnologia do século XXI, devia ser divulgada como uma peça digital, em vez de ser impressa e colocada num museu, para ser vista por mais pessoas.

A pintura de Picasso vai ser exposta na Deeep AI Art Fair em Londres, a partir desta quarta-feira e até domingo.