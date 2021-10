O fotógrafo português João Rodrigues foi premiado esta terça-feira na entrega de prémios de fotografia Wildlife Photographer of the Year — na categoria répteis e anfíbios — com uma imagem de duas salamandras-de-costelas-salientes perto de um lago. “Foi a primeira chance em cinco anos para conseguir aceder ao lago que apenas surge em invernos excecionalmente chuvosos” e onde costumam habitar os animais, descreve a organização.

Na categoria principal, o prémio de fotografia do ano foi entregue ao francês Laurent Ballesta pela fotografia “Criação” de duas garoupas a desovar. “A imagem resulta tão bem em todos os níveis. É surpreendente, enérgica e intrigante e tem uma beleza que vai além das palavras”, nota Rosamund Cox, presidente do jurado, acrescentando: “Captura um momento mágico — uma explosão da criação da vida”.

Segundo a visão de Doug Gurr, diretor do Museu de História Natural — que também organiza a cerimónia — a fotografia revela “o mundo subaquático” e traduz-se num “momento fascinante do comportamento animal que muitos poucos testemunharam”. A imagem “Criação” foi captada na Polinésia Francesa. Para a tirar, Laurent Ballesta foi durante cinco anos a uma lagoa para não perder a desova que ocorre anualmente durante a lua cheia de julho.

Noutras categorias, o prémio de fotografia do ano de vida selvagem tirada por crianças com menos de 10 anos foi entregue ao indiano Vidyun R Hebbar, pela imagem de uma aranha que formava uma teia. “É uma maneira imaginativa de fotografia uma aranha”, descreve Rosamund Cox. A jurada Natalie Cooper, investigadora do Museu de História Natural, também elogia a imagem, caractarizando-a como um “lembrete para olhar mais de perto os pequenos animais com que vivemos todos os dias”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com um total de 19 galardões entregues, os prémios Wildlife Photographer of the Year premiaram a beleza “cativante” da natureza com “habitats ricos, comportamento animal fascinante e espécie extraordinários”. Na edição de 2021, a organização decidiu criar dois novos prémios. Um dedicado aos oceanos que foi conquistado por Jennifer Hayes com uma fotografia com urso polares e outro para alertar para a situação nos ecossistemas, ganho por Javier Lafuente com uma imagem de uma estrada no meio de uma floresta.

As fotografias são avaliadas de forma anónima pelos jurados, que apreciam a sua originalidade, narrativa, técnica e prática. São depois expostas no Museu de História Natural, em Londres.