O Grupo Parlamentar do PS/Açores questionou esta segunda-feira o Governo Regional sobre a requalificação da zona entre as freguesias de Rabo de Peixe e Ribeira Seca, no concelho da Ribeira Grande, no âmbito do projeto de mobilidade.

Na sequência de um requerimento entregue na Assembleia Legislativa Regional, o deputado da oposição Carlos Silva refere que, “como não existe qualquer informação pública sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Governo Regional, importa, em nome da transparência, saber o que foi feito e está previsto efetuar para assegurar a requalificação da zona”.

O parlamentar, citado em nota de imprensa, afirma que “no Plano Regional Anual e Orçamento da região para 2020 foi aprovada a proposta do Partido Socialista, no valor de 40 mil euros, para que fossem concretizados os estudos prévios e o respetivo projeto”, sublinhando “a importância que essa ligação rodoviária tem para a circulação de veículos, peões e animais”.

“Nos últimos anos, o tráfego rodoviário tem, nesta estrada regional, aumentado de forma significativa, sem que estejam asseguradas as devidas condições de segurança, ao nível de passeios, zonas pedonais e ciclovias, para a circulação de peões e bicicletas, e o troço abrange a área turística do Morro de Baixo, onde estão localizados importantes pontos turísticos da Ilha de São Miguel”, aponta o deputado socialista.

O PS/Açores quer saber “que trabalhos foram desenvolvidos pela Secretaria Regional das Obras Públicas, relativamente à fase 1 do projeto e estudos prévios”, bem como ver disponibilizada aos deputados “cópia dos projetos e estudos, caso existam”.

No requerimento questiona-se ainda “o valor do investimento previsto para a requalificação da estrada regional” e a “calendarização dos trabalhos a realizar, desde a fase de projeto até à conclusão das obras de requalificação da estrada regional”.