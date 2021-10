O conceito de partilha à mesa marca a nova edição da revista Observador Lifestyle, dedicada à comida. Na capa, juntamos-lhe um cenário que também passámos a valorizar ainda mais: o contacto com a natureza. Trata-se de um jantar no Parque Natural das Pedras Salgadas organizado pela De Alma e Coração, a empresa que nasceu precisamente para celebrar o gesto de passar travessas de mão em mão, num cenário memorável, e que damos a conhecer neste número.

Mas há mais, muito mais. Da farinha para o pão à sobremesa, vestimos os aventais mais bonitos do mercado e ao longo de 148 partilhamos receitas ilustradas, uma moagem à moda antiga, novos restaurantes e mercearias, ou ainda um laboratório de reciclagem que consegue transformar plástico em tampos de mesa, cadeiras e até bancadas.

No meio do campo, mostramos a cabana moderna que pode ser recriada; no meio das vinhas, visitamos a adega onde é possível dormir; e, na cidade, contamos a história da “ilegítima”, que resolveu abrir as portas de casa para servir jantares. Num mundo ainda muito masculino, reservamos também várias páginas para conhecer duas mulheres no universo do vinho: Nádia Desidério, que conta numa longa entrevista como é ser sommelier no Belcanto, um dos 50 melhores restaurantes do mundo; e Marta Soares, produtora e artista, com uma adega onde cria simultaneamente vinhos e obras de arte.

Com direção editorial de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, da Silvadesigners, esta edição custa 5,90€, no formato papel, existindo também uma versão digital disponível por 3,90€. Está à venda nas bancas e também online, com portes grátis em Portugal até ao final do mês de Outubro.