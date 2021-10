(em atualização)

A SAD do FC Porto anunciou esta terça-feira um resultado financeiro positivo de 33,4 milhões de euros no final da época 2020/21, considerado o “melhor resultado obtido pela sociedade anónima desportiva”. Apesar da limitação da receita associada à bilhética, devido às restrições provocadas pela pandemia que deixaram os estádios vazios, os proveitos operacionais subiram para 153,6 milhões, numa quantia que exclui os custos com passes de jogadores e que se deve principalmente à participação na Liga dos Campeões, onde os dragões chegaram aos quartos de final.

De recordar que, na época passada, estes mesmos proveitos operacionais haviam sido de 87,2 milhões de euros, numa subida que chega aos 66,3 milhões. Na apresentação das contas da SAD do FC Porto, foi ainda indicado que os custos com pessoal aumentaram quase 10 milhões de euros de 2019/20 para 2020/21, algo que Fernando Gomes, administrador, justificou com o pagamento de prémios em atraso. “Os custos crescem devido ao aumento com os custos com o pessoal, um agravamento de quase 10 milhões, porque foi da época 2020/21 que pagámos os prémios de termos sido campeões em 19/20. Todos os prémios de performance europeia e ter sido campeão em 2020/21 e daí que os custos tenham tido um incremento na ordem dos 10 milhões”, disse.

Para o histórico resultado, contribuíram largamente os resultados com as transações de passes de jogadores, que chegaram aos 74,792 milhões de euros. O ativo aumentou em 107,1 milhões, num total atual de 407, mas o passivo também cresceu, fixando-se agora nos 74,2 milhões. Apesar desse crescimento dos empréstimos, 59.725 da dívida prendem-se com a antecipação de contas ainda a receber de vendas de passes de jogadores.

Fernando Gomes, administrador da SAD dos dragões, declarou que este é um “resultado excelente”. “Tanto melhor que aconteceu numa época em que as receitas foram menores do que o normal”, acrescentou, recordando o impacto da pandemia e referindo-se ainda ao fairplay financeiro. “O FC Porto, ao fim destes quatro anos de fairplay financeiro, criou condições para sair. Cumpriu todas as regras que a UEFA determinou e cumpriu tudo o que havia para ser cumprido para sair. Estas contas vão ser enviadas para a UEFA com prova final do cumprimento das obrigações e esperemos que, muito em breve, provavelmente em novembro, a UEFA faça uma declaração pública em como o FC Porto cumpriu”, afirmou Fernando Gomes.