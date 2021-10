Não é a primeira vez que Shaqiri, jogador do Lyon e uma das figuras maiores da seleção da Suíça, se vê envolvido, mesmo com situações que acontecem dentro de campo, durante ou no pós-jogo, em polémicas que saem do desporto e vão para a política. Agora, foi tudo devido a um casaco.

Depois da vitória suíça frente à Irlanda do Norte, por 2-0, num encontro a contar para a qualificação do Mundial 2022, no Qatar, o jogador estava na flash interview quando um homem desconhecido se aproximou do jogador e lhe colocou um caso pelos ombros. O problema? A peça de roupa tinha o símbolo do KLA (Exército de Libertação do Kosovo), uma organização que até é considerada como terrorista pelas Nações Unidas, e luta pela independência do Kosovo em relação à Sérvia.

Shaqiri, que nasceu no Kosovo, primeiro surpreendido, acabou por perceber rapidamente o que se passava e, mesmo entre sorrisos, tirou rapidamente o casaco ao fim de alguns segundos.

Un imbécile a fait mettre à Shaqiri une veste avec le blason de l'UCK (????), qui l'a retiré par réflexe. Cette organisation a été accusée par divers rapports d'épuration ethnique organisée envers les serbes et divers trafics. pic.twitter.com/T7ajwgU6DE — Боки (@stnj_boki) October 10, 2021

A Federação Suíça de Futebol foi lesta a demarcar-se do acontecimento e criticou a situação de forma contundente, elogiando até o seu jogador: “É inaceitável que as pessoas abusem de uma flash interview para fazer propaganda política. Shaqiri comportou-se de forma exemplar, o culpado do episódio foi questionado pela polícia e foi imediatamente banido e impossibilitado de aceder ao estádio”.

Quem não gosto muito da situação foi a federação sérvia, com Jovan Surbatovic, secretário-geral do organismo, a prometer uma carta à FIFA que pede sanções para o jogador por “promover a organização terrorista KLA”.

Esta não é a primeira vez que Shaqiri se vê envolvido em política através do desporto. Em 2018, no Mundial da Rússia, precisamente frente à Sérvia, o jogador, filho de pais albaneses, festejou um golo (tal como Xhaka, também de origem albanesa) juntando as mãos de forma a que se assemelhassem a uma águia de duas cabeças, um símbolo nacionalista albanês.

A comemoração gerou muita polémica e a própria FIFA se meteu ao barulho, visto estes casos não serem propriamente muito apreciados pelo organismo que tutela o futebol mundial.