A ilha de Creta sofreu um sismo de 6.3 na escala de Richter na manhã desta terça-feira, de acordo com dados do Instituto Geodinâmico de Atenas, citados pela Associated Press. O epicentro foi no mar, na costa leste da ilha.

Foi também registado outro evento sísmico nas turísticas ilhas Cárpatos, próximas de Creta, com uma intensidade de 4.4 na escala de Richter.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.3 in Crete, Greece 40 min ago pic.twitter.com/iE0kcbN1ny — EMSC (@LastQuake) October 12, 2021

Informações registadas por gregos junto do Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo dão conta de que o abalo terá sido de longa duração, com uma testemunha a falar em 20 segundos. O mesmo Centro diz que o abalo terá sido sentido em locais como o Cairo ou Istambul.

Não há para já registo de feridos.

“O sismo foi sentido em toda a ilha e causou preocupação, porque ainda estamos a sentir os efeitos do último abalo”, declarou o vice-governador da região, Yannis Leondarakis, referindo-se ao sismo de há menos de duas semanas, com uma intensidade de 6.0, que provocou um morte e causou bastante destruição na ilha.