Jon Gruden, treinador da equipa de futebol americano Las Vegas Raiders, demitiu-se depois de terem sido divulgados emails onde o técnico usou linguagem racista, homofóbica e misógina. As ditas mensagens que levaram à demissão foram publicadas pelo The New York Times (NYT), reportando a anos antes de ser contratado em 2018.

Gruden assinou em 2018 com os Raiders um contrato de 100 milhões de dólares por 10 anos à frente da equipa, mas o técnico não chegou a concluir sequer o seu quarto ano como treinador. A polémica começou na passada sexta-feira quando o Wall Street Journal denunciou Gruden por ter usado um termo racista para se referir a DeMaurice Smith, o atual diretor executivo da Associação de Jogadores da Liga Nacional de Futebol (NFL), numa troca de emails em 2011 com Bruce Allen, antigo treinador dos Washington Redskins. Depois disso, também o NYT veio revelar comentários misóginos e homofóbicos dirigidos a Roger Goodell, empresário americano que atualmente é o Comissário da NFL.

“Demiti-me do cargo de treinador principal dos Las Vegas Raiders. Adoro os Raiders e não quero ser uma distração. Obrigado a todos os jogadores, treinadores, pessoal, e fãs da nação Raider. Desculpem, nunca quis magoar ninguém”, revelou numa declaração feita na segunda-feira à noite pelo Twitter da equipa. O dono da equipa, Mark Davis, aceitou a renúncia e passou Rich Bisaccia, já coordenador de equipas especiais dos Raiders, a técnico interino.

"I have resigned as Head Coach of the Las Vegas Raiders. I love the Raiders and do not want to be a distraction. Thank you to all the players, coaches, staff, and fans of Raider Nation. I’m sorry, I never meant to hurt anyone."

Os emails de 2011 relativos a Smith foram descobertos numa investigação de má conduta de trabalho à equipa de Washington e acabaram por custar-lhe o cargo. “O Dumboriss Smith tem lábios do tamanho de pneus Michelin”, escreveu Gruden sobre Smith numa dessas trocas de emails, onde também foram denunciadas outras mensagens graves que denegriam pessoas à envolvidas no jogo e para ridicularizar algumas mudanças da liga.

Quando os comentários vieram a público, Mark Davis afirmou que o email sobre Smith era “perturbador e não era aquilo que os Raiders defendem”. Gruden pediu desculpa pelos seus “comentários insensíveis” sobre Smith, dizendo que foram feitos por frustração, cita o NYT. DeMaurice Smith já reagiu à controvérsia na segunda-feira e disse que o email trocado entre Gruden e Allen em várias publicações no Twitter referindo que Gruden já o contactou para pedir desculpa.

“O e-mail de Jon Gruden — e alguma da reação a ele — confirma que a luta contra o racismo e a intolerância não acabou. Não se trata tanto de um email mas de uma crença generalizada por parte de alguns de que as pessoas que se parecem comigo podem ser tratadas como menores”, começou Smith. “O e-mail também revelou porque é que os comentários de alguns com plataformas poderosas para poder explicar estas situações são insidiosos e hipócritas. É como se houvesse uma necessidade de proteger o futebol acima dos valores da igualdade, inclusão e respeito”.

???? The email from Jon Gruden – and some of the reaction to it – confirms that the fight against racism, racist tropes and intolerance is not over. This is not about an email as much as it is about a pervasive belief by some that people who look like me can be treated as less.

