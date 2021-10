Os receios dos mais céticos de que a reabertura e o alívio quase total de restrições em Portugal pudessem originar um aumento dos contágios parecem, pelo menos por agora, não se confirmar.

Doze dias depois da reabertura de discotecas em Portugal, e numa altura em que 85% da população portuguesa está vacinada, o boletim divulgado esta quarta-feira, 13 de outubro, pela Direção Geral da Saúde, indicia porém que o curso de evolução da pandemia não se alterou significativamente, mantendo-se relativamente estável.

O boletim reporta mais 828 casos de infeção detetados nas 24 horas anteriores e mais nove mortes. Mas uma análise à evolução dos dados que espelham o impacto da pandemia no país permite atestar as seguintes diferenças:

A incidência passou, numa semana, de 90,5 no país e de 90,9 em Portugal continental para 83,2 em ambos os territórios. Ou seja, o número de casos por 100 mil habitantes baixou ao longo da última semana

no país e de em Portugal continental para em ambos os territórios. Ou seja, ao longo da última semana O índice de transmissibilidade, conhecido como R(t), subiu : passou de 0,90 para 0,98 no continente e, globalmente, de 0,91 para 0,97 no país. Tal significa que há menos pessoas a ficarem infetadas mas cada infetado contagia atualmente mais gente

: passou de para no continente e, globalmente, de para no país. Tal significa que há menos pessoas a ficarem infetadas mas cada infetado contagia atualmente mais gente Mais 328 novos casos , uma diferença que se pode justificar em parte por a véspera de quarta-feira passada, dia 5 de outubro, ter sido um feriado. Para se perceber o impacto disso, o boletim do dia seguinte (5ª, 7) já reportava mais 231 casos (731 ao todo) do que no dia posterior ao feriado

, uma diferença que se pode justificar em parte por a véspera de quarta-feira passada, dia 5 de outubro, ter sido um feriado. Para se perceber o impacto disso, o boletim do dia seguinte (5ª, 7) já reportava mais 231 casos (731 ao todo) do que no dia posterior ao feriado Menos 24 casos ativos de infeção, que correspondem ao número total de pessoas clinicamente dadas como estando de momento infetadas — excluindo-se assim quem já recuperou e quem não resistiu

de infeção, que correspondem ao número total de pessoas clinicamente dadas como estando de momento infetadas — excluindo-se assim quem já recuperou e quem não resistiu Mais 5 mortes

Menos 14 pessoas hospitalizadas

Menos 6 pessoas em UCI (unidades de cuidados intensivos)

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em 24h, menos 10 doentes em hospitais e menos 2 em UCI

Tanto o número de pessoas hospitalizadas quanto o número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos registaram uma diminuição em Portugal, ao longo das últimas 24 horas analisadas pela DGS.

Às 0h de esta quarta-feira, estavam internadas em hospitais portugueses com Covid-19 335 doentes. Desses 335, 54 estão em unidades de cuidados intensivos.

Há assim, entre novas entradas e saídas hospitalares, menos dez doentes hospitalizados face às 0h da véspera, terça-feira — altura em que estavam 345 pessoas internadas — e menos duas pessoas em unidades de cuidados intensivos (eram 56).

Madeira sem mortes e sem novos casos, LVT com mais de 300

Ao longo das 24 horas de esta terça-feira, 12 de outubro, não se detetou nem qualquer novo caso de infeção por coronavírus nem qualquer óbito por Covid-19 na região da Madeira.

O cenário é diferente na região dos Açores, onde morreu uma pessoa — uma das nove vítimas mortais da Covid-19 reportadas esta quarta-feira — e onde foram identificados dez casos novos de infeção.

O número de novos casos identificados nas últimas 24 horas é superior na região de Lisboa e Vale do Tejo (+310), Norte (+236), Centro (+167), Algarve (+60) e Alentejo (+50).

Das 9 vítimas mortais, duas eram da região de Lisboa e Vale do Tejo, outras duas eram da região do Alentejo, outras tantas da região do Algarve, uma da região Centro e outra da região Norte.