A Plataforma Sindical dos Registos e Notariado considerou esta terça-feira que proposta para o Orçamento de Estado (OE22) está “focada especialmente na transformação digital para o setor”, que “dela bem precisa”, mas não responde às outras necessidades.

Comentando a proposta de OE para 2022, Arménio Maximino, porta-voz da Plataforma Sindical que junta três sindicatos do setor, congratulou-se com a anunciada transformação digital, atento o “ferro velho” que diz serem os atuais sistemas informáticos e respetivos equipamentos (computadores, impressoras, scanners), mas, quanto ao mais, entende que o OE “não responde a nenhuma das outras necessidades que são igualmente importantes”.

“Esperamos que a proposta para o OE 2022 seja melhorada para corresponder com soluções efetivas para problemas como falta de segurança jurídica, falta de privacidade no atendimento dos cidadãos, falta de limpeza nas Conservatórias (em especial, nas áreas utilizadas pelos cidadãos), falta de 1756 profissionais (234 Conservadores de registo e 1522 oficiais de registo) e eliminação das assimetrias salariais”.

O dirigente sindical defendeu ainda que o OE 2022 deveria permitir a reposição dos direitos remuneratórios que têm sido ilegalmente cortados aos trabalhadores dos registos, como sejam abono para falhas, reposicionamento indiciário, promoção dos profissionais da ex-carreira de escriturário, contabilização dos pontos do SIADAP para a progressão das carreiras e revisão dos sistema de avaliação de desempenho aplicado no setor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Arménio Maximino alertou ainda que o OE para 2022 “não assegura direitos fundamentais dos cidadãos e das empresas na segurança jurídica” dos atos, alegando que a falta de investimento no setor dos registos “coloca em perigo a segurança do comércio jurídico, pilar fundamental para a dinamização da economia, bem como enquanto garantia de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos”.

“Urge efetuar o investimento necessário que reponha a segurança jurídica, onde ela foi eliminada, e permita que os cidadãos exerçam plenamente todos os seus direitos fundamentais, recuperando-se, assim, a credibilidade que sempre existiu neste setor. A Segurança passa pelo conhecimento efetivo dos factos jurídicos relativos a pessoas físicas e coletivas (empresas) e a bens móveis e imóveis, no sentido de que os cidadãos e as empresas possam confiar na informação fornecida com a garantia da fé pública do Estado”, vincou.

Segundo o porta-voz da Plataforma Sindical, o atual governo ainda “não apresentou soluções para os problemas estruturais que assolam o setor, tendo vindo a aplicar meros placebos que apenas os conseguem encobrir, por mais algum tempo, com publicidade enganosa”.

A proposta de OE2022 na área da Justiça prevê uma despesa total consolidada de 1.610,5 milhões de euros, mais 12,2% do que a estimativa para a despesa total consolidada até final de 2021.