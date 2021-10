A crise dos semicondutores (“chips”) deverá levar a Apple a reduzir a produção dos novos iPhone, noticiou a Bloomberg News após o fecho da sessão bolsista de terça-feira em Nova Iorque. Fontes próximas do processo citadas na notícia da Bloomberg indicam que, embora a decisão ainda não tenha sido publicamente anunciada, é provável que a Apple decida baixar em 10 milhões de unidades a quantidade de iPhones a produzir até ao final do ano (revendo em baixo o número de 90 milhões, atualmente estimado).

Embora várias empresas de múltiplos setores, incluindo a indústria automóvel, já tenham dado sinais claros de estarem a ressentir-se da chamada “crise dos semicondutores”, esta é a notícia mais concreta de uma “gigante” tecnológica, como a Apple, a ver as suas operações penalizadas pela escassez de chips para os seus produtos.

A notícia da Bloomberg diz que a Apple transmitiu a alguns dos seus fornecedores que irão comprar-lhes menos componentes devido à dificuldade que estão a sentir as empresas que são fornecedoras de semicondutores (como a Broadcom e a Texas Instruments).

A notícia provocou uma queda de 1,5% nas ações da Apple no pós-mercado. A poucas horas da reabertura da negociação no Nasdaq, os títulos continuam a baixar no pré-mercado: 0,8% para 140,30 dólares.