O deputado do BE Nelson Peralta apresentou uma proposta para criar o Parque Natural da Região de Aveiro, abrangendo a Ria de Aveiro, Rio Vouga, Dunas de São Jacinto e Pateira, revelou esta quarta-feira o Bloco.

Segundo aquele deputado bloquista eleito pelo círculo de Aveiro, a proposta, que foi esta quarta-feira discutida na Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, e é votada sexta-feira, “permitirá a gestão comum, coerente e integrada de sete áreas classificadas e protegidas, de elevado valor ecológico, estético e paisagístico, e de grande interesse para a conservação da biodiversidade, bem como para a mitigação e adaptação aos efeitos da crise climática”.

Refira-se que a gestão das Dunas de São Jacinto foi recentemente descentralizada, ficando sob a liderança da Câmara de Aveiro e há vários anos que é reclamada a gestão pelos intervenientes locais da Ria de Aveiro.

Para o Bloco de Esquerda, a criação do Parque Natural “é uma medida essencial para promover e valorizar a região e também para mobilizar fundos para a conservação e para apoio a atividades económicas“.

A proposta do Bloco de Esquerda prevê a constituição de um Parque Natural abrangendo território terrestre, lagunar e marinho, situado nos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos.

Esta área pode ainda ser aumentada no âmbito da Estratégia Europeia para 2030 que tem como objetivo classificar como áreas protegidas 30% do território terrestre e 30% do território marinho”, salienta N3