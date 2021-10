As buscas para encontrar um homem com 81 anos que está desaparecido desde domingo em Sazes da Beira, no concelho de Seia, foram retomadas cerca das 08h30 com a utilização de um drone, disse fonte da GNR.

Segundo o tenente-coronel Cura Marques, oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR da Guarda, as buscas que estiveram suspensas durante a madrugada foram retomadas ao início da manhã desta quarta-feira com a participação de três militares da GNR e cinco bombeiros, auxiliados por um drone e duas equipas cinotécnicas daquela força policial.

O responsável disse à agência Lusa que os operacionais que estão no terreno desde o momento do alerta, que foi dado pelas 20h25 de domingo, já realizaram buscas no perímetro da localidade de Sazes da Beira, sem sucesso.

Afastada a hipótese de o desaparecido, que tem limitações motoras, estar nas imediações da aldeia onde residia, a GNR vai “alargar o perímetro” das buscas “até às três aldeias mais próximas” esta quarta-feira, indicou Cura Marques.

As operações decorrem numa zona da Serra da Estrela onde o terreno “é bastante íngreme”, o que coloca algumas dificuldades às ações no terreno, segundo o oficial do Comando Territorial da GNR da Guarda.

O alerta para o desaparecimento do octogenário “foi dado pela esposa, que informou que o marido estaria desaparecido e não era visto desde as 11h00” de domingo, de acordo com a GNR.