Quando alguém está no fundo do poço, a escada para o topo é longa, frágil e traiçoeira. Sempre que se sobe dois degraus, há um pontapé que nem se vê chegar. Dá um empurrão violento, abala a estrutura e coloca tudo na estaca zero. Alex (Margaret Qualley), a protagonista de “Criada”, sabe bem o que isso é e a sua descida aos confins da depressão é representada com um poço literal, com a personagem deitada no meio da penumbra, sem conseguir reagir ou lutar contra o que se passa à sua volta. É em pormenores como este — ou como as contas de subtrair ou somar que são apresentadas no topo superior direito do ecrã quando Alex tem de decidir se compra comida, coloca gasolina no carro ou paga a escola da filha — que a nova série da Netflix se distingue de outros dramas.

“Criada” baseia-se na história verídica de Stephanie Land, que escreveu o bestseller Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (Criada: trabalho duro, salário baixo e a vontade de sobreviver de uma mãe). Conta a história de uma mulher de 20 e poucos anos que desiste de um curso promissor de escrita criativa. Não tem emprego, educação superior ou currículo e financeiramente dependente de um namorado emocional e fisicamente abusivo. Quando, depois de mais uma noite de bebedeira, Sean esmurra uma parede a milímetros da cara de Alex, esta pega em meia dúzia de coisas e na filha de dois anos, Maddy (Angelina Pepper), e foge.

A partir daí começam todos os problemas que alimentam os dez episódios. Alex precisa de uma casa mas, para ter direito a apoios do Estado, tem de encontrar um emprego. Para trabalhar tem de ter onde deixar a filha mas, para pagar uma creche ou uma ama, tem de ter um ordenado estável. Estão a conseguir acompanhar? As burocracias são desesperantes e parecem um novelo de lã cujo início do fio é impossível de descobrir. Papeladas para preencher, idas a tribunal e despesas que se acumulam. Alex começa a fazer limpezas em casas particulares mas não consegue ter uma abébia. Sempre que a sua vida apresenta qualquer melhoria que seja, há alguma desgraça que a atira lá para o fundo outra vez. Imaginem-se a subir uma escadinha de corda que abana por todos os lados e, quando finalmente colocam a cabeça fora do poço, levam com o pontapé de uma botifarra pesada. Ainda têm o nariz a doer? Pronto, a vida de Alex é isso. Todos os dias. É desesperante e demonstra bem como alguém numa situação de pobreza extrema tem de se esforçar dez vezes mais do que o comum dos mortais se alguma vez espera deixar de viver em pré-fabricados e contar os cêntimos entre cada refeição.

[o trailer de “Criada”:]

“Criada” é envolvente — apesar de haver um ou outro momento (como a limpeza na casa de um ladrão adolescente) em que a história se demora demasiado tempo sem acrescentar grande coisa ao que realmente interessa — e a empatia que se cria com as personagens de Alex e Maddy acontece desde o primeiro minuto.

Além disso, o grande trunfo da série está nas interpretações. Margaret Qualley é persistente, vulnerável e incrivelmente perfeita no papel de Alex. Para os mais atentos, o talento da atriz de 26 anos (que continua a parecer ter 17) não é novidade. Ela foi a hippie de “Era Uma Vez em… Hollywood” que fascinou a personagem de Brad Pitt, recebeu inúmeros elogios pela interpretação de Ann Reinking em “Fosse/Verdon” mas, bem antes disso, revelou-se na série “The Leftovers” como a adolescente problemática Jill Garvey. Tinha então 20 anos e o potencial já era percetível no ecrã. Seis anos depois, continua a ter cara de adolescente mas já ninguém pode duvidar que este nome é para decorar.

Mas há melhor. O sobrenome Qualley pode não fazer soar muitas campainhas mas, se atirarmos para a equação o nome Andie McDowell, talvez seja mais fácil perceber de onde vem o talento da protagonista de “Criada”. E é exatamente Andie McDowell o segredo mais bem guardado da produção da Netflix. Mãe e filha da vida real são mãe e filha nesta ficção e Paula é bem capaz de ser uma das melhores personagens de sempre de McDowell. Ela é uma artista que nunca vai muito longe. Espalhafatosa, perita em escolher homens que não prestam, desequilibrada e bipolar sem qualquer controlo ou medicação, é constantemente um problema e uma fonte de preocupações para Alex. Por outro lado, quando está com a neta, Maddy, é divertida e afetuosa. Os picos de humor são constantes, traduzem-se em momentos duros e profundamente tristes e a química entre as duas atrizes torna tudo autêntico.