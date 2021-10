O primeiro-ministro António Costa esteve esta quarta-feira em Sines, na apresentação de um projeto de ampliação do polo industrial local. O projeto custará 657 milhões de euros, resulta de um acordo entre o Governo e a empresa Repsol e António Costa pareceu aproveitar a oportunidade para uma indireta à concorrente da empresa, a Galp, que o PM criticara de forma veemente em setembro pelo encerramento da refinaria de Matosinhos.

Elogiando a Repsol, uma “empresa de origem petrolífera” que “dá um excelente exemplo do que significa o compromisso com a transição climática“, António Costa defendeu: “Temos de mudar de paradigma e isso vai impactar forma de vida de muitas empresas do setor petrolífero”.

Para o primeiro-ministro, “a boa resposta” de uma empresa do setor petrolífero “não é desinvestir, é investir naquilo que permite descarbonizar e que permite continuar a servir a comunidade através de novos produtos de maior valor acrescentado, mais recicláveis, que permitam dinamizar a economia circular e que permitam contribuir para a transição energética”.

A Repsol não se coloca no lado errado da história, quer estar na vanguarda do lado certo da história. É um excelente exemplo para todas as empresas que, como a Repsol, têm a sua raiz na petroquímica e têm de necessariamente saber reinventar-se para o futuro”, defendeu Costa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em setembro, António Costa criticara a decisão da Galp de encerrar a refinaria de Matosinhos, anunciada aos trabalhadores da empresa quatro dias antes da véspera de Natal (a 20 de dezembro). Para o PM, tratou-se de uma “insensibilidade social” e também de um exemplo de “total irresponsabilidade social”, dado que a Galp, acusava, “não preparou minimamente a requalificação e as novas oportunidades de trabalho e de prosseguir a vida ativa para os trabalhadores que iriam perder os seus postos de trabalho”.

O primeiro-ministro criticara ainda a empresa por deixar “um enorme passivo ambiental de solos contaminados, não dialogando previamente com a câmara nem com o Estado sobre o que pretende fazer depois de encerrar a refinaria”. E rematou de forma especialmente crítica: “Era difícil imaginar tanto disparate, tanta asneira, tanta insensibilidade, tanta irresponsabilidade, tanta falta de solidariedade como aquela de que a Galp deu provas aqui na refinaria de Matosinhos“.

Já esta quarta-feira, no mesmo discurso em que elogiou a Repsol, o primeiro-ministro vincou a importância de “Portugal continuar a ser seguro e previsível na sua trajetória económica e estabilidade financeira” — algo que, notara, tinha sido referido pouco antes pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, ali presente.

Costa aproveitou ainda para fazer um auto-elogio, aludindo aos resultados da sua governação: “Foi possível provar que era possível virar a página da austeridade com contas certas, tendo-se mesmo atingido o primeiro excedente orçamental em 2019. Conseguimos provar que fomos capazes de enfrentar uma crise [da Covid-19]. Foi notável a resiliência das empresas e dos empregos. Ao contrário de outras crises, onde atingimos 18% de desemprego, nunca ultrapassámos os 8% na atual crise e estamos atualmente nos 6,4%“.