O serviço de urgência do Centro Hospitalar de Setúbal atingiu um ponto “inaceitável” sobretudo devido à falta de recursos humanos e de condições de trabalho, afirmou o diretor clínico que está demissionário. “É incrível que [os utentes] passem 7 ou 8 horas à espera de ser atendidos e depois são atendidas por tarefeiros…“, comentou Nuno Fachada, em alusão a alguns médicos que são colocados no hospital para suprir “buracos” nas escalas e onde não existe tanta “seleção” e “por vezes a qualidade do atendimento baixa”.

Na audição parlamentar pedida pelo PSD, esta quarta-feira, o diretor clínico explicou que, numa altura de maior acalmia na situação pandémica e com o agudizar “progressivo” dos problemas no hospital, este era o “momento próprio” para avançar para esta demissão, que foi pedida para “chamar à atenção para os problemas, que tem de ser resolvidos”.

Momentos antes, o conselho de administração tinha sido ouvido na mesma sala e o presidente, Manuel Roque Santos, tinha chamado “moção” ao pedido de demissão de Nuno Fachada. O diretor clínico disse que “não admite” que se chame “moção” a um pedido de demissão que foi secundado, depois, por 87 clínicos do serviço, todos em cargos de liderança nos respetivos departamentos.

Num claro riposte ao presidente da administração, Nuno Fachada diz que “uma pessoa é fácil de ser posta à margem, mas é diferente quando é a totalidade dos médicos, que não [pedem a demissão] de ânimo leve”. Estamos num “plano inclinado de descida e já estamos abaixo da linha de água“, atirou o clínico.

Eu tinha duas opções. Ou omitia o que se passava, não ficando bem com a minha consciência nem o meu juramento deontológico, ou me solidarizava com os profissionais e tentava defender o meu centro hospitalar”, afirmou.

Criticando a gestão do hospital, Nuno Fachada deu como exemplo que “não é entendível como é que num ano pagamos em exames de ressonância magnética um valor muitíssimo superior ao que custaria comprar um aparelho desses”. Além do desperdício orçamental, isso prejudica a capacidade do hospital de atrair jovens qualificados.

“Temos esperança de que este caminho se inverta”, afirmou. Para já, já foram abertas vagas para a contratação de pessoal, o que leva Nuno Fachada a acreditar que “este movimento já gerou alguns desbloqueios“, mas que estão longe de ser suficientes.