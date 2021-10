Uma brasileira que tentou embarcar com quase quatro quilos de cocaína escondidos na mala para Lisboa, Portugal, foi presa na segunda-feira pela Polícia Federal do Brasil, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi esta quarta-feira anunciado.

A mulher, que não foi identificada, será apresentada à Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional.

Segundo comunicado divulgado pelas autoridades locais, os agentes da polícia prenderam sete passageiros com drogas ou passaportes falsos tentando sair do país entre sexta-feira e terça-feira.

Os dados foram divulgados em conjunto devido ao feriado nacional comemorado em 12 de outubro no país sul-americano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também na terça-feira, uma mulher, nacional da Bolívia, tentou embarcar no mesmo aeroporto para Lisboa apresentando um passaporte pertencente a terceiros.

A mulher disse aos polícias que o passaporte espanhol apresentado lhe foi entregue na Bolívia e que a pessoa a quem pertenceria o documento seria sua irmã, que vive na Espanha, para onde pretendia ir, após passar por Portugal, com o objetivo de trabalhar.

O passaporte foi apreendido e foi instaurado um auto da ocorrência.