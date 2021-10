Em atualização

Dois dias de treino e os quatro tripulantes do foguetão New Shepard estão prontos para ir ao espaço (leia-se, fazer uma viagem de 11 minutos até 100 quilómetros de altitude). A descolagem está prevista para as 9 horas no Texas (15 horas em Lisboa), assim a meteorologia o permita. Acompanhe a viagem na transmissão em cima.

Na antecipação da missão NS-18 do New Shepard, o diretor principal de voo, Nick Patrick, contou como decorrem os treinos dos tripulantes ao longo dos dois dias. Para Patrick, o treino faz parte da própria experiência (além do voo), porque podem repetir as situações várias vezes e vão experimentar coisas que podem nem sequer acontecer durante o voo.

Os três aspetos principais do treino passam por:

Segurança — é preciso ensinar-lhes como trabalhar com os sistemas de segurança e que respostas devem dar em caso de emergência durante o voo. Preparação — a viagem vai ser repleta de barulhos e solavancos, que são normais, mas os tripulantes que vão pela primeira vez ao espaço têm se ser preparados para esses eventos sem se preocuparem demasiado com eles. Microgravidade — haverá um momento em que os tripulantes se vão sentir como se estivessem em gravidade zero, nesse momento podem tirar os cintos e deixar-e levitar, mas é preciso treiná-los como se comportar nessa situação, saberem onde se podem agarrar e o que fazer para não andarem aos pontapés uns aos outros.

O voo estava previsto para dia 12, teve de ser alterado porque as condições meteorológicas não eram favoráveis. Até à hora do lançamento há ainda muitas horas de trabalho, verificações e confirmações, como explicou Nick Patrick, que foi astronauta da NASA durante 14 anos e esteve duas vezes na Spaceshuttle.

A preparação do lançamento no dia começa sete horas e meia antes do acontecimento e o foguetão é abastecido com combustível três horas antes da hora prevista da descolagem. Quando faltam 45 minutos, os tripulantes estão autorizados a entrar e acomodar-se nos respetivos lugares.

Esta quarta-feira, é Jeff Bezos, vestido com o seu próprio fato de astronauta, que conduz os tripulantes do New Shepard 18, de jipe, até à estrutura que terão de subir para alcançarem a cápsula. São 10 minutos de viagem desde a villa onde ficaram alojados nos últimos dias, cada um numa caravana de luxo.

Dez minutos antes — e se todos os controlos de segurança o permitirem — começa a contagem decrescente.

Entre os tripulantes está o ator William Shatner, capitão Kirk na série “Star Trek – O Caminho das Estrelas”, agora com 90 anos. Shatner é o convidado de honra e será acompanhado por Audrey Powers, responsável pelas operações de voo e manutenção de foguetes da Blue Origin (a empresa de Bezos), e dois clientes, Chris Boshuizen, antigo engenheiro da NASA e co-fundador da empresa norte-americana Planet Labs, e Glen de Vries, co-fundador da Medidata Solutions.

Este é o segundo voo da New Shepard que pretende cruzar a linha Kárman, a 100 quilómetros de altura, o limite oficial do espaço. No primeiro, viajaram Jeff Bezos e o irmão, o cliente Oliver Daemen e Wally Funk, uma astronauta da NASA que nunca teve oportunidade de ir ao espaço.