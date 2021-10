Eleito recentemente o melhor defesa da I Liga no mês de agosto, Pedro Porro, pedra influente no Sporting de Rúben Amorim desde que chegou na época passada, viu o seu avô falar ao jornal A Bola sobre a sua carreira e, sobretudo, sobre o que poderá ser o seu futuro. Além de já se ter estreado pela seleção espanhola, o valor de mercado de Porro subiu de uma forma considerável e, segundo o Transfermarkt, é agora de 20 milhões de euros. Quando chegou a Lisboa era de nove.

O jogador completa esta temporada a segunda época de empréstimo do Manchester City ao Sporting, pelo que já não são de agora os rumores sobre o seu futuro pós-junho de 2022. Há quem fale no interesse dos grandes clubes espanhóis, algo que mereceu fortes comentários de António Sauceda, avô do jogador. Tão fortes que Porro teve de usar o Twitter para colocar um pouco de água na fervura.

O homem confessou a A Bola que “estão sempre a ligar da imprensa espanhola para tentar saber algo” sobre o futuro da carreira de Pedro Porro.

“Vou ser sincero: gostava que ficasse pelo menos mais um ano no Sporting. Faria bem ao clube, que tem um sistema que se identifica com ele. Interesse do Real Madrid? Nunca. Preferia o Sporting. Os homens são homens, as mulheres são mulheres e eu sou do Barcelona. Aliás, era daquilo que o Barcelona fazia, agora não. Dói a forma como estão a jogar. Pelo Real não tenho simpatia nenhuma. Se for para Madrid, o avô irá para Madrid, mas do Real não sou”, disse sem problemas o avô do jogador.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Muito feliz por ter sido eleito o melhor defesa de Setembro da @ligaportugal . Obrigado a todos os que votaram e, sobretudo, aos meus colegas de equipa. Vamos em busca de mais, sportinguistas! ???? @Sporting_CP pic.twitter.com/TT2mDmonZv — Pedro Porro (@Pedroporro29_) October 12, 2021

Definidas as preferências, resta então saber se o outro clube de Madrid, o Atlético, tem direito a mais simpatia por parte de António: “Gosto do Atlético de Madrid. Simeone tem uma mentalidade que me agrada. Tem dois grandes huevos. Jogam e correm como nunca. Penso que seria bom para o Pedro. Claro que gostava do Barcelona de Xavi, Iniesta, Messi… mas essa inteligência já não existe na equipa. Vamos ver. Não ficará no Sporting para sempre, certo? Se alguém contratasse gostava que fosse o Atlético de Madrid”.

Apesar dos 22 anos de idade e de estar apenas no arranque da segunda temporada ao serviço dos leões, Porro, que foi chamado à seleção espanhola por Luís Enrique para a final four da Liga das Nações, ainda que não tenha sido utilizado, é uma das figuras grandes do plantel do Sporting, não só pelas exibições, golos e assistências, como também pela garra do jogador. Sobre o timoneiro da equipa leonina, Rúben Amorim, António Sauceda só tem coisas boas a dizer: “Portou-se muito bem com o meu neto e gostava de lhe agradecer pessoalmente. Deu-lhe confiança. Agora até marca penáltis e sei que bate bem. O Pedro fala bem de toda a gente no clube. Faz parte da sua educação. Mas Amorim, tenho a certeza, será um dos grandes. Só o conheço da televisão mas sabe o que tem ali em mãos. E os adeptos posso dizer-lhes que ainda não viram tudo do Pedro, porque acredito que pode crescer mais. Tecnicamente, mentalmente, até ao nível de companheirismo, porque sem isso nada se consegue. Sozinho ninguém ganha”.

O futebol, no entanto, é sempre uma incógnita, ainda mais estando Pedro Porro apenas emprestado pelo City, mas Sauceda não vê aqui uma viragem de flanco drástica do seu neto: “Creio que nunca jogaria no Benfica ou no FC Porto. Não é pessoa de abandonar um clube. Seria uma traição. Mas o futebol, sei lá”.

Confrontado pelas declarações do avô, Pedro Porro utilizou as redes sociais para se demarcar um pouco da situação, apesar de colocar entre aspas a palavra “notícia” e dizer que duvida que o avô tenha dito aquelas coisas. De qualquer forma, disse: “Está a chegar-me muita informação de que o meu avô disse que o seu neto nunca jogaria no Real Madrid. Duvido que tenha dito isso”.

Comunicado oficial Pedro Porro . pic.twitter.com/IBVwURqdz7 — Pedro Porro (@Pedroporro29_) October 12, 2021

“Quero deixar claro que o Real Madrid é uma das melhores equipas do mundo e qualquer jogador gostaria de jogar no Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, ou qualquer outra equipa com essa grandeza. Jogar numa dessas equipas é um sonho para qualquer futebolista”, continuou.

A finalizar, Porro mostrou-se focado apenas no presente e no Sporting. “Em qualquer caso, estou a jogar no campeão de Portugal, que é uma grande equipa, e a única coisa que me preocupa é continuar a somar títulos”, escreveu.