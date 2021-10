A Assembleia da República aprovou esta terça-feira a audição do presidente da idD – Portugal Defence, Marco Capitão Ferreira, sobre a gestão e contratações desta holding que gere as participações públicas nas empresas do setor da Defesa.

O requerimento apresentado pelo PSD foi aprovado na tarde desta terça-feira na Comissão de Defesa Nacional, com votos favoráveis de PSD, BE e CDS e abstenção do PS.

Na apresentação da iniciativa a deputada social-democrata Ana Miguel dos Santos começou por apontar que o plano de reestruturação sobre o setor das indústrias de Defesa que estaria a ser elaborado pelo presidente da idD ainda não é conhecido nem o último relatório de contas de 2020, “que já devia estar aprovado por imposição legal”.

“E as notícias que conhecemos da IdD são realmente um conjunto de nomeações e contratações que até vão um bocadinho em contraciclo com aquilo que estava vertido no despacho do ministro da Defesa Nacional que dizia, a propósito da reestruturação da idD ainda antes de 2019, que iria significar cortes e uma maior racionalização da estrutura”, apontou, ironizando que atualmente a empresa “tem mais cargos de direção do que propriamente de trabalhadores”.

A deputada vincou ainda que o partido quer saber em que estado está a idD mas também o Arsenal do Alfeite, que há vários anos passa por dificuldades financeiras graves.

Pelo PS, o deputado Diogo Leão começou por dizer que parece que o PSD “pouco tem para ser esclarecido”, pelas considerações que faz desta holding, mas acrescentou que os socialistas reconhecem “a utilidade” em ouvir o presidente da idD no parlamento “sobre a gestão que tem tido à sua estrutura empresarial”.

Os deputados João Vasconcelos, do BE, e Pedro Morais Soares, do CDS-PP, consideraram que a audição em causa se justifica, atendendo à importância do setor e das matérias em questão.

Já o requerimento apresentado pelo BE, que pretendia ouvir o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, sobre a contratação do ex-presidente do Arsenal do Alfeite como assessor da idD acabou ‘chumbado’ com votos contra do PS e CDS e favoráveis de PSD e BE.

De acordo com notícia avançada a 07 de outubro pela TSF, o ex-presidente do Alfeite José Miguel Fernandes — que se demitiu do cargo em janeiro deste ano alegando então “motivos pessoais” — foi contratado para assessorar a idD – Portugal Defence, a holding que gere as participações públicas nas empresas de Defesa.

Na discussão do requerimento, o deputado João Vasconcelos lembrou uma outra situação polémica, a de Alberto Coelho, nome visado na auditoria da Inspeção-Geral de Defesa sobre a derrapagem do custo da requalificação do antigo Hospital Militar de Belém, que foi substituído no cargo de diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional e meses depois nomeado para presidente do conselho de administração da EMPORDEF – Tecnologias de Informação.

Ana Miguel Santos, do PSD, mostrou-se favorável a esta audição, apontando as responsabilidades que o governante tem neste setor. Já o PS e CDS consideraram útil ouvir o presidente da idD sobre as questões em debate ao invés do ministro da Defesa.