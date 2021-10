A peregrinação internacional de outubro ao Santuário de Fátima, que termina esta quarta-feira, está a decorrer “dentro da normalidade” e sem registo de incidentes, informou a GNR.

“Ainda há pessoas a chegar para as cerimónias”, disse à agência Lusa pelas 10h20 o comandante do Destacamento de Tomar da Guarda Nacional Republicana, capitão Dias Inácio.

Segundo este responsável da GNR, “há alguma afluência e concentração de autocarros”, estando os parques a norte do Santuário de Fátima com uma “ocupação praticamente a 100%”, quer os parques para viaturas pesadas, quer para os veículos ligeiros.

A GNR tem desde terça-feira uma operação que visa a segurança das pessoas, controlo de tráfego e prevenção criminal no Santuário e áreas envolventes.

A operação “Trindade 2021 — Segurança da Peregrinação Internacional em Fátima” é desenvolvida através do Comando Territorial de Santarém e conta com a participação de várias especialidades da GNR, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública e do sistema de videovigilância.

Muitos peregrinos em Fátima não escondem clareiras no Santuário

Apesar de não haver limitação de peregrinos este ano, contrariamente ao que aconteceu em 2020, e de haver muitaas pessoas, ainda se vêem clareiras no recinto de oração.

Presididas pelo arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil, Sérgio da Rocha, estas cerimónias assinalam a 6.ª Aparição de Nossa Senhora, com particular destaque para o chamado “Milagre do Sol”.

Sendo a primeira peregrinação sem limitação de peregrinos desde o início da pandemia, é a última grande peregrinação aniversária de um ano pastoral ainda muito marcado pela Covid-19.

Nas cerimónias estão a participar 48 grupos organizados, sendo 19 deles portugueses, das dioceses do Algarve, Aveiro, Beja, Bragança-Miranda, Coimbra, Évora, Lamego, Lisboa, Portalegre-Castelo Branco, Porto, Setúbal e Vila Real, disse o departamento de informação do Santuário de Fátima.

Os restantes grupos inscritos são oriundos de países estrangeiros, com destaque para a Itália, com oito grupos, a França, com cinco, e a Espanha, com três.

Alemanha, Bélgica, El Salvador, Eslováquia, Irlanda, Polónia, Reino Unido, Estados Unidos da América e Suíça são outros países com grupos organizados em Fátima, onde também se encontra um grupo de filipinos residentes na Holanda.

A missa internacional, presidida pelo arcebispo brasileiro, está a ser concelebrada pelo cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, e cerca de 200 padres.

Aspeto que tem merecido atenção é a questão da segurança sanitária, com cerca de 60 pessoas (entre voluntários, servitas e escuteiros) a marcarem presença nas entradas do recinto de oração, a apelar ao uso de máscara pelos peregrinos e a dispensar álcool gel para higienização das mãos.

A recetividade às normas de segurança por parte dos muitos peregrinos tem sido a nota dominante, com a generalidade a concordar com a manutenção destes procedimentos.