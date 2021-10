O Sporting assinou esta terça-feira um protocolo com a Federação Cubana de Andebol (FCA) para facilitar a contratação de atletas de Cuba, de acordo com um comunicado divulgado no site do Sporting.

Carlos Carneiro, coordenador de andebol do Sporting, esteve em Havana e indicou que este protocolo vai fazer com que o emblema leonino tenha “preferência sobre atletas cubanos que estarão no centro de alto rendimento”, destacando que haverá o cuidado de ajudar a federação cubana com “equipamentos materiais, troca de conhecimentos e evolução de atletas”.

“No dia em que fui convidado para este cargo, coloquei algumas ideias em cima da mesa e uma delas era ter a conquista de Cuba”, indica Carlos Carneiro, que reforça o “potencial dos atletas cubanos e a importância que têm tido no andebol nacional”. “É uma mais-valia.”

Sobre o futuro do andebol no Sporting, Carlos Carneiro diz que o clube ainda não tem “condições” para ser considerado “candidata ao título”, devido a não ter “os mesmos meios” dos rivais, mas frisa que os leões são “candidatos a ganhar todos os jogos”. “O ADN do Sporting é ser o melhor”, garante.

O coordenador de andebol do Sporting detalhou ainda que negociou o protocolo durante quatro meses, sendo uma “felicidade” fechá-lo.

