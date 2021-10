A Replai, uma startup criou uma plataforma para criação automática de vídeos de curta duração com recurso a inteligência artificial (IA), recebeu 4,7 milhões de dólares (cerca de quatro milhões de euros), numa nova ronda seed (fase inicial de angariação de capital). Em comunicado, a empresa diz que vai usar o montante “para expandir o portefólio de produtos e aumentar a equipa”. A empresa adianta que, devido a este investimento, “tem 20 vagas disponíveis para as equipas de desenvolvimento tecnológico, vendas e marketing”.

Esta ronda de investimento foi liderada pela Hoxton em conjunto com a Sonae IM, Lux Capital, Sequoia e Accel e com investidores existentes. A startup adianta que entre os participantes nesta angariação de fundos “investidores de renome e empreendedores experientes que impulsionaram e construíram algumas das empresas tecnológicas mais conhecidas”, destacando “o WhatsApp, Unbabel, Anchorage e a Jellysmack”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Benjamin Junior, gestor de investimento da Sonae IM, afirma que “a Replai está a abrir caminho para a fase que se segue na tecnologia de video intelligence baseada em IA“. “Esperamos um crescimento acentuado, impulsionado pela solução sem precedentes da Replai e pelos seus clientes que são líderes de setor”, adianta. Já Hussein Kanji, sócio da Hoxton Ventures, afirma que a startup “veio mudar a indústria” devido à “tecnologia disruptiva” que vende.

Em junho de 2020, quando a startup recebeu 1,1 milhões de euros de investimento, os fundadores da empresa, João Vieira da Costa e Francisco Pacheco, explicaram ao Observador que vendem um produto baseado em inteligência artificial que permite cortar automaticamente vídeos durante transmissões em direto. Na altura, o foco da Replai era indústria de eSports (desportos eletrónicos). Agora, aumentaram o escopo de potenciais clientes e a startup diz que “qualquer empresa que trabalhe com vídeo” pode tirar benefícios deste produto.

Para qualquer empresa que trabalhe com vídeo, a plataforma da Replai consegue identificar automaticamente características e elementos personalizados em escala, medir o desempenho do vídeo em determinados momentos e associá-lo a dados em tempo real, permitindo esclarecer, com precisão, o motivo pelo qual alguns vídeos obtiveram boa performance e outros não”, refere a Replai em comunicado.

Na mesma nota enviada às redações, João Vieira da Costa diz: “Estamos extremamente satisfeitos com a resposta dos clientes à nossa solução e com a confiança dos investidores na nossa equipa e visão”. Além disso, adianta que a empresa é pioneira no mercado da “categoria de visão computacional personalizada e IA para vídeo”.

A Replai foi fundada em 2019 e tem escritórios no Porto, Londres e São Francisco. Além disso, a empresa diz que “conta com parcerias com algumas das maiores marcas globais e empresas de aplicações móveis” num mercado que “tem potencial para crescer até 327,19 mil milhões de dólares entre 2021 e 2025”.