Um jovem de 22 anos foi detido durante o verão por planear o assassinato de Matt Rutte, primeiro-ministro holandês, anunciou esta quarta-feira o jornal Volkskrant. O suspeito publicava mensagens em grupos da rede social Telegram, procurando “revolucionários” e “atiradores” que estivessem prontos para exercer “violência”.

Incitando também a violência contra outros políticos e divulgando teorias de conspiração que envolviam rituais satânicos e sacrifício de crianças, outro dos planos de Yavuz O. passava por assassinar Rutte enquanto este andava de bicicleta. “A maioria dos holandeses odiam-no”, argumentou.

O jovem de 22 anos também concebeu um cenário em que vários atiradores disparavam “contra todos os políticos” a partir de um carro. Outro dos esquemas que Yavuz O. idealizou consistia em assaltar o Parlamento em Haia para “deixar aquele bando cheio de sangue”, tendo procurado armas para levar a cabo o ataque.

Todas estas especulações eram realizadas no grupo do Telegram “Bataafse Republiek” (República Batava, em português). As autoridades do país também apuraram que houve encontros presenciais e virtuais entre Yavuz O. e alguns dos membros do grupo.

O Ministério Público holandês acusou o suspeito de três crimes: incitação a crimes terroristas, recolha de dados para o crime e ameaças de crimes terroristas. Yavuz O. vai agora a julgamento na próxima semana.

Nos últimos tempos, Mark Rutte tem sido constantemente vigiado supostamente por agentes especiais dos Serviços de Segurança Real e Diplomática (DKDB) após ter sido alegadamente ameaçado de morte por membros do crime organizado.