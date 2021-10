Em atualização

Um ataque com arco e flecha em Kongsberg, a 80 quilómetros de Oslo, Noruega, fez esta quarta-feira vários mortos e feridos. A polícia local confirmou já a detenção de um suspeito, um homem.

“Um homem foi detido. Pelas informações que temos neste momento a pessoa atacou sozinha”, afirmou Øyvind Aas chefe da polícia local aos jornalistas, citado no The Guardian, confirmando também “vários mortos e feridos” não avançando no entanto números concretos.

De acordo com a mesma fonte há “várias cenas de crime” na cidade. Já os media locais dão conta de uma forte resposta das forças de segurança e emergência na cidade, envolvendo dois helicópteros e mais de dez ambulâncias.

O jornal local Laagendalsposten acrescenta que toda a área à volta de Nytorget A polícia isolou agora toda a área ao redor da antiga prisão e Nytorget, onde Vinmonopolet e Coop estão localizadas. Além do endereço em Hyttegata.