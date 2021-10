Em atualização

O ex-estudante da Universidade Lusófona João Gouveia e a própria instituição de ensino foram absolvidos no processo de indemnização que tinha sido movido pelos pais dos seis jovens que morreram em 2013 na praia do Meco na sequência de uma atividade de “praxe” universitária, comunicou esta quinta-feira o Tribunal de Setúbal.

João Gouveia, que era informalmente conhecido pela expressão latina dux por ser o líder da “praxe”, foi o único sobrevivente de uma atividade realizada em dezembro de 2013 na praia do Meco, no concelho de Sesimbra, que resultou na morte por afogamento de seis estudantes envolvidos no processo e que estariam abaixo de João Gouveia numa suposta hierarquia interna do grupo.

O processo penal contra João Gouveia foi arquivado em julho de 2014, uma vez que os tribunais não encontraram qualquer indício de crime: todos os envolvidos eram adultos e estavam de livre vontade a participar na “praxe”.

Seguiu em frente, porém, o processo cível, no qual as famílias das vítimas exigiam uma indemnização que totalizava 1,35 milhões de euros.

Agora, o tribunal de Setúbal considera que também no caso cível o dux não terá de pagar nada às famílias das vítimas. “Declaram-se totalmente improcedentes os pedidos deduzidos nos autos pelos Autores, absolvendo-se os Réus. Declara-se improcedente o pedido de condenação dos Autores por litigância de má fé.”