A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, insiste que o Governo está disponível para negociar o Orçamento do Estado para 2022 com o PCP e o Bloco de Esquerda — os dois parceiros habituais do Governo à esquerda, mas que já se mostraram inclinados a votar contra o documento caso não haja alterações substanciais.

“Temos de estar disponíveis para negociar e o Governo está”, disse Mariana Vieira da Silva em entrevista ao Público e à Rádio Renascença, divulgada esta quinta-feira. “O OE responde a muitas das preocupações que têm sido sinalizadas pelos dois partidos, pelo PCP e pelo BE. A nossa expectativa é que — sendo este um OE que responde às expectativas do país — possa ser aprovado depois dessa negociação.”

Reiterando que “as prioridades identificadas pelos partidos são respondidas neste orçamento”, Mariana Vieira da Silva sublinha que “existiu sempre ao longo destes anos” espaço para negociar à esquerda — e que o Governo mantém desde 2015 um “diálogo permanente” com o PCP, o Bloco de Esquerda, os Verdes e o PAN sobre um conjunto de assuntos.

Porém, não é isso que bloquistas e comunistas têm deixado transparecer para o espaço público. O Bloco está inclinado a votar contra por considerar que não está no OE nenhuma das suas propostas, incluindo no âmbito do investimento no SNS e na exclusividade das carreiras, a par de vários outros temas — ao mesmo tempo que o partido de Catarina Martins se viu ultrapassado pelo PCP como parceiro central da negociação do OE à esquerda. O PCP, por seu turno, não fechou completamente a porta à aprovação, mas tem insistido na necessidade de ir mais longe em vários dossiês, sobretudo focadas nas questões laborais.

É aqui que Mariana Vieira da Silva alerta para a relevância de separar as discussões: “É verdade que quando uma parte das exigências não são orçamentais, mas integram outro conjunto de discussões que temos em curso, elas não podem aparecer no orçamento porque o OE não é o lugar delas. Mas temos em negociação em concertação social a agenda do trabalho digno e em preparação o estatuto do SNS que decorre da Lei de Bases da Saúde.”

“A ideia de que há uns mais próximos ou fáceis de negociar do que outros não me parece útil neste momento”, afirmou ainda.

Admitindo ainda um aumento de “pelo menos 30 euros” no salário mínimo nacional — que poderá chegar aos 50 euros de modo a cumprir a meta dos 750 euros até 2023 —, Mariana Vieira da Silva destaca ainda que o OE “só é bom se for feito num cenário de contas públicas equilibradas”, mas descarta qualquer linha vermelha ou “número mágico do défice”, lembrando que no ano passado o défice foi maior “porque havia uma crise a responder”.

A ministra desvalorizou também qualquer crise interna no Governo com as críticas que se acentuaram contra o ministro das Finanças, João Leão, nos dias que antecederam a apresentação do OE. “Há um momento em que cada um deve defender o interesse das áreas que representa”, disse. “Nem sempre é fácil, mas faz parte”, insistiu, sublinhando que é “o normal da vida”.

Na qualidade de dirigente socialista, Mariana Vieira da Silva — que, a par de Fernando Medina, vinha sendo apontada como uma possível sucessora de António Costa à frente do partido — rejeitou também que a derrota de Medina em Lisboa represente o fim da carreira política do ex-presidente da câmara. “O PS tem muitos quadros que podem desempenhar muitas funções, entre eles e entre os seus melhores está certamente o Fernando Medina. A política não é um jogo de futebol”, disse. “O futuro está à frente dele certamente.”