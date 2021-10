Portugal registou 777 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e seis mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

A faixa etária com mais novos casos é a dos 20 aos 29 anos (145), com os homens a apresentarem mais 41 casos do que as mulheres — 94 e 53, respetivamente. As mulheres, por sua vez, apresentam mais 18 casos do que os homens acima dos 80 anos — 43 e 25, respetivamente.

A faixa etária dos 10 aos 19 anos registou 101 casos — e, juntamente com a casa dos 20 anos, representam mais de 30% dos novos casos. Na faixa etária dos 40 aos 49 anos foram 100. Todos os outros grupos etários têm menos de 100 casos. A faixa etária com menos casos é a dos 70-79 anos com 38 novos casos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A região com mais novos casos de infeção é Lisboa e Vale do Tejo, com 262 (cerca de um terço do total), seguida da região Centro (179) e Norte (178). Juntas totalizam 79,7% dos casos de infeção das últimas 24 horas.

O Alentejo é, das restantes regiões, aquela que tem maior número de casos (93). Depois, o Algarve tem 34, os Açores 19 e a Madeira 12.

Metade das mortes com Covid-19 foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (três). Foram ainda registados dois óbitos no Centro e um no Alentejo. A região Norte não registou óbitos com Covid-19, assim como o Algarve e as ilhas.

Cinco das seis mortes com Covid-19 eram homens, quatro deles com mais de 80 anos. As outras duas mortes, um homem e uma mulher, tinham entre 70 e 80 anos.

Estão 321 pessoas internadas com Covid-19 — menos 14 do que no dia anterior —, das quais 56 estão nas unidades de cuidados intensivos — mais duas do que na quarta-feira.

Esta quinta-feira, a DGS reporta ainda 728 pessoas recuperadas da infeção e menos 99 contactos em vigilância (num total de 21.586). No total, são 30.077 casos ativos — mais 43 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.077.963 casos de infeção e 18.071 óbitos.