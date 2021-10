A comissária europeia Elisa Ferreira defendeu esta quinta-feira a necessidade de fazer convergir os fundos de coesão com uma visão de desenvolvimento ecológico e digital sustentado e de envolver os cidadãos europeus na construção do futuro.

“Ter uma visão [de futuro] e fazer os fundos [de coesão] convergir para materializar essa visão é, em si próprio, um objetivo absolutamente relevante”, vincou Elisa Ferreira, em Bruxelas, no encerramento da 19.ª Semana Europeia das Regiões e das Cidades.

A Comissária Europeia para a Coesão e Reformas fechou a sessão de quatro dias de trabalho com a mensagem de que o que os governos europeus e nacionais farão no futuro com os fundos de coesão terá impacto nas regiões e nas cidades, sublinhando que “todos os lugares importam” e que é preciso envolver os cidadãos numa visão “de desenvolvimento equilibrado”, focada na transição verde e na transição digital.

A Europa, lembrou Elisa Ferreira, atravessa “um tempo muito especial”, com a economia em baixo, em que os fundos de coesão ajudaram “muitas empresas e pessoas a sobreviver” e a tornar os efeitos da pandemia “menos dramáticos do que se temia”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas agora, sublinhou, é tempo de se “abrir à entrada de ar fresco” e construir um futuro “melhor”, com mais coesão entre todos os países.

O repto para uma Europa aberta a “novas ideias” foi também deixado pelo presidente do Comité Europeu das Regiões Europeu, Apostolos Tzitzikostas, que fechou o encontro dizendo que é tempo de a UE “tomar decisões” e implementar mudanças “no seu modelo democrático” por forma a “dar mais voz aos cidadãos” que precisam de “deixar de se sentir excluídos deste processo”.

Estas foram as mensagens finais da Semana Europeia das Regiões e das Cidades, que decorreu em Bruxelas entre segunda-feira e esta quinta-feira, envolvendo um número recorde de 17.600 participantes, 4.073 encontros de trabalho em rede e 3.681 espetadores de transmissões on-line.

Entre os participantes, 1.323 pessoas responderam, ao longo da semana, a um inquérito denominado “A voz da semana”, para avaliar os seus conhecimentos sobre os temas debatidos durante a semana, que decorreu sob o lema “Juntos pela Recuperação” e que incidiu em quatro áreas: Coesão: da emergência à resiliência; Transição verde: para uma recuperação sustentável e verde; Transição digital para pessoas e Envolvimento dos cidadãos para uma recuperação inclusiva, participativa e justa.

A Semana Europeia das Regiões e das Cidades é organizada pelo Comité Europeu das Regiões e pela Comissão Europeia.