O Governo da Madeira vai conceder um apoio de 551 euros a cada produtor de banana cujas culturas foram “severamente afetadas pelos fenómenos climáticos adversos”, anunciou esta quinta-feira o executivo de coligação PSD/CDS-PP.

A decisão foi tomada em Conselho do Governo, que aprovou também o pagamento de um apoio financeiro extraordinário às empresas do setor de transformação da cana-de-açúcar no valor de 175 mil euros.

O executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque autorizou, por outro lado, a celebração de um contrato entre o Instituto de Segurança Social e a Câmara Municipal de Santa Cruz, para cedência de um prédio, pelo prazo de cinco anos, por 650 euros mensais.

O município vai instalar nesse edifício o Centro de Atividades Ocupacionais de Santa Cruz.

Na reunião desta quinta-feira, o Governo Regional autorizou ainda a celebração de 17 contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD), no montante 637 mil euros, referentes à competição regional dos clubes desportivos.

O executivo nomeou a secretária da Inclusão Social, Rita Andrade, representante da região no Conselho Geral do Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade e Segurança Social (CNPSSS) e no Conselho Nacional para a Economia Social (CNES).

A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela Freitas, foi nomeada representante da região no Conselho Nacional da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.