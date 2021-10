Na terça-feira, aquando da apresentação dos históricos resultados da SAD do FC Porto, Pinto da Costa deixou uma garantia: o clube nunca iria renovar com um jogador que pedisse um salário anual de seis milhões de euros, oferecendo o exemplo de Herrera, que exigiu exatamente esse valor e acabou por sair o Atl. Madrid. O mesmo Relatório e Contas da SAD dos dragões, porém, esvaziou as declarações do presidente.

De acordo com os resultados apresentados, a renovação de Otávio custou cerca de 17 milhões de euros ao FC Porto. O médio, agora internacional português, renovou até 2025 no passado mês de março e passou a auferir quatro milhões de euros por ano — numa altura em que era um alvo sério do AC Milan. Ora, o problema é que estes 17 milhões são justificados através de “encargos com serviços de intermediação”, para o empresário do jogador, e ainda prémios de assinatura no valor de perto de 15 milhões, para Otávio. Valores que não condizem com as linhas vermelhas financeiras e salariais apresentadas por Pinto da Costa.

A história, contudo, acaba por ter contornos ainda mais estranhos. Em declarações ao jornal Record, o empresário de Otávio assegurou que o médio de 26 anos “não recebeu nem um euro de prémio de assinatura pela renovação”. “Não sei como é que surge aquele valor de 15 ou 17 milhões de euros no Relatório e Contas como prémio de assinatura. São valores semelhantes, isso sim, aos salários que ele vai auferir se ficar no FC Porto até ao fim deste contrato. Se ficar até ao fim, ressalvo, porque o mais certo é acabar por ser vendido e então esse valor de custo para o clube será uma fração muito menor. Ao mesmo tempo que terá, acredito, um grande encaixe”, explicou Israel Oliveira, abrindo a porta à possibilidade de os tais 17 milhões de euros serem um montante que será diluído nos próximos quatro anos.

“O salário dele são quatro milhões de euros por ano, são os tais 17 milhões de euros. Ele não recebeu nem um euro pela renovação. E, como disse, talvez não vá receber tudo isso porque é natural que o FC Porto queira vir a vendê-lo no futuro. Ele renovou porque gosta do clube, por amor ao clube, por ser agradecido à oportunidade que o clube lhe deu e pela forma como sempre o tratou. E fê-lo quando tinha outras propostas, nomeadamente uma do AC Milan, para receber um prémio muito alto logo à cabeça. Fico triste por ver isto, mexe com o jogador. Ele até me ligou quando viu as notícias”, acrescentou o empresário, referindo que os italianos ofereceram um prémio de assinatura de quatro milhões.