O regulador norte-americano pode já ter decidido sobre a terceira dose da vacina da Moderna para maiores de 65 anos e a resposta deverá ser um sim, tal como já o fez com a terceira dose da vacina da Pfizer/BioNTech, avançou o STAT News.

Apesar de o anúncio ainda não ter sido feito oficialmente e de ainda estar a decorrer a reunião do painel independente de especialistas, a pergunta feita pela FDA parece indicar que uma parte da decisão está tomada. A pergunta da FDA focou-se em saber se pessoas entre os 18 e os 65 anos devem tomar a terceira dose da vacina da Moderna.

A farmacêutica pediu autorização para uma dose de reforço com metade da dose das duas anteriores para todas as pessoas a partir dos 18 anos (as mesmas que podem, neste momento, tomar esta vacina). A farmacêutica defende que esta quantidade é suficiente para desencadear a reação do sistema imunitário, mas terá menos efeitos secundários.

A Moderna, tal como a Pfizer/BioNTech, alega que a proteção contra doença Covid-19 diminui ao longo do tempo — ainda que a proteção contra a doença grave pareça manter-se. Os argumentos agora apresentados pela Moderna focam-se mais na prevenção da doença ligeira e moderada do que na doença grave e internamentos, refere o jornal The New York Times.

Ao contrário da vacina da Pfizer/BioNTech, a vacina da Moderna não parece apresentar um decaimento tão grande da proteção — aliás, alguns estudos não mostram qualquer perda de proteção —, como refere o documento do regulador norte-americano (FDA), citado pelo STAT News.

O painel independente de especialistas que aconselha a FDA têm-se mostrado cético em relação aos resultados apresentados pelas farmacêuticas que pretendem demonstrar a necessidade de um reforço — até porque a perda de proteção é apresentada sob a forma de diminuição do número de anticorpos, o que, por si, não define a resposta imunitária completa.

Ainda assim, o painel admitiu a terceira dose da vacina da Pfizer/BioNTech a grupos específicos: maiores de 65 anos, imunodeprimidos e profissionais que contactam diretamente com muitas pessoas. Falta saber se fará o mesmo em relação à vacina da Moderna.