(artigo atualizado às 10h15)

Um incêndio num edifício residencial de 13 andares em Kaohsiung, a segunda maior cidade de Taiwan, fez 46 mortos e deixou feridas outras 41 pessoas, segundo informação do governo citada pela Reuters.

O departamento de bombeiros de Kaohsiung disse em comunicado que após completar buscas ao prédio foi possível determinar que 46 pessoas perderam a vida na sequência do incêndio cujas origens são desconhecidas.

De acordo com a Associated Press (AP), o fogo terá começado por volta das 03h, altura em que testemunhas ouviram uma explosão. O incêndio, “extremamente violento”, destruiu vários andares do edifício e apenas foi extinto ao amanhecer.

O edifício tem cerca de 40 anos, com lojas nos níveis inferiores e apartamentos mais acima, de acordo com um comunicado oficial citado pela AP. O presidente da câmara, Chen Chi-mai, garantiu, no entanto, que o edifício estava parcialmente abandonado.