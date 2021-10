Depois de ter sido tornado público um acordo estabelecido entre o PSD e o Movimento de Rui Moreira para a governação da Câmara Municipal do Porto, esta quinta-feira a CDU, que elegeu nas últimas eleições a vereadora Ilda Figueiredo no executivo municipal, considera que esta ligação está “longe de garantir estabilidade” na cidade.

“A CDU considera que este acordo, longe de garantir estabilidade, vai acentuar as divisões no interior do Movimento de Rui Moreira e do PSD, cujas consequências se constatarão mais cedo ou mais tarde”, adiantam em comunicado, acrescentando que o anúncio “não é positivo para a cidade e a sua população, permitindo a Rui Moreira manter as caraterísticas mais negativas da sua governação, tão criticada pelo PSD”.

Segundo os comunistas, o acordo estabelecido entre as duas forças políticas faz com que a candidatura de Sebastião Feyo de Azevedo à presidência da Assembleia Municipal do Porto conte o apoio do Movimento de Rui Moreira e garanta a aprovação do Orçamento Municipal para 2022 por parte do PSD.

“Este facto demonstra, por um lado, a completa incoerência do PSD que, ainda há semanas, ‘jurava’ a sua oposição a Rui Moreira, tendo o próprio Rui Rio considerado que seria ‘muito mau’ que este deixasse a Câmara Municipal do Porto pela ‘porta pequena’ devido ao processo Selminho e que ‘estava feito com o PS’.”

No mesmo comunicado, a CDU revela que, por outro lado, “Rui Moreira não hesita, mais uma vez, em fazer cair, desamparados, os seus apoiantes. Efetivamente, a forma como agora “descarta” o Presidente da Assembleia Municipal, Miguel Pereira Leite, mostra que, afinal, Rui Moreira não olha a meios para atingir os seus fins”, acusa, concluindo que este acordo torna-se “um sério aviso ao CDS, nitidamente despromovido relativamente ao agora parceiro PSD”.