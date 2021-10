O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Esta quinta-feira queremos ouvir a sua opinião sobre as regras sanitáras que continuam em vigor nas escolas. No início desta semana soubemos que 300 crianças de uma escola básica de Matosinhos iam ter de ficar duas semanas em casa, em isolamento, por causa de uma assistente operacional ter testado positivo à Covid-19. Ao mesmo tempo, os alunos continuam a ser obrigados a usar máscara dentro dos estabelecimentos escolares, enquanto essa utilização já não é obrigatória em vários locais. Estão as normas da DGS desatualizadas face à atual situação pandémica?

