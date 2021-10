O vice-presidente do Comité Europeu das Regiões, Vasco Cordeiro, afirmou esta quarta-feira que a União Europeia (EU) só conseguirá atingir as metas de sustentabilidade se trabalhar em conjunto as questões globais e locais e der aos países orientações claras.

“Ainda que cada cidade tenha o seu próprio desafio e encontre a sua própria solução” a União Europeia “deve pôr em prática a união na diversidade”, defendeu Vasco Cordeiro para quem é claro que “a implementação das metas de desenvolvimento sustentado só acontecerá se se trabalhar em conjunto, do global para o local, sem deixar qualquer pessoa ou lugar para trás”.

O primeiro vice-presidente do Comité Europeu das Regiões falava no encerramento de um workshop em Bruxelas, no âmbito da Semana Europeia das Regiões e das Cidades (#EURegionsWeek), onde aludiu à pandemia da Covid-19 como “um último aviso” de que as políticas de sustentabilidade “têm que mudar, e já”.

Para isso, os Estados-membros precisam de “orientações claras” para pôr em prática as políticas de desenvolvimento sustentável e de “recursos financeiros”, cujo acesso deverá ser “flexível”, para que a UE possa dar respostas a cidades e regiões com realidades muito diferenciadas.

Porém, acrescentou, a mudança não depende apenas das políticas ou dos fundos, e a transformação da Europa num território sustentável “só será possível se os cidadãos se revirem neste objetivo” e se os lideres europeus, os governos nacionais e os executivos das regiões e das cidades estiverem “todos a bordo”

A Conferência sobre o Futuro da Europa, através da qual os cidadãos europeus estão a ser chamados a debaterem os desafios e as prioridades da EU, cujas conclusões deverão ser conhecidas na primavera de 2022, “é uma boa oportunidade ouvir os cidadãos”, mas também para os e os sensibilizar para objetivos a redução da pobreza, a igualdade de género ou a ação climática, concluiu Vasco Cordeiro.

A Semana Europeia das Regiões e das Cidades (#EURegionsWeek), o maior evento anual em Bruxelas dedicado à política regional, cumpre este ano a 19.ª edição, que decorre até quinta-feira.

Este ano a Semana Europeia tem como lema “Juntos pela Recuperação” e aborda quatro temas centrais – “Transição Verde: para uma recuperação sustentável e verde”; “Coesão: da emergência à resiliência”; “Transição Digital: para pessoas”; e “Envolvimento dos Cidadãos: para uma recuperação inclusiva, participativa e justa”.