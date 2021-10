Adele está de volta. A cantora britânica revelou ao início da madrugada de esta sexta-feira uma canção nova, intitulada “Easy On Me”, que é apresentada como um single do próximo disco da estrela pop britânica.

O álbum terá como título 30 e será editado já daqui a um mês, a 19 de novembro. Este será o quarto disco de estúdio e de temas originais de Adele, depois de 19 (2008), 21 (2011) e 25 (2015).

O vídeo de “Easy On Me” foi gravado no mês passado em Quebeque, no Canadá. É mais uma colaboração de Adele com o cineasta Xavier Dolan, depois do teledisco de “Hello” (tema do álbum anterior).

O álbum, indica ainda o comunicado de imprensa, foi produzido por anteriores colaboradores de Adele como Greg Kurstin, Max Martin, Shellback e Tobias Jesso Jr, mas também por novos colaboradores como Inflo (que tem trabalhado com a rapper e cantora Little Simz e com o grupo Sault) e Ludwig Göransson.

Desde que editou o seu último álbum, a vida de Adele mudou muito. Desde logo, a cantora casou-se (com Simon Konecki) e divorciou-se.