O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu esta sexta-feira avisos meteorológicos Amarelos para as ilhas dos grupos central e ocidental tendo em conta as previsões de chuva, por vezes forte, a partir de sábado.

De acordo com o IPMA, “a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria com ondulações, com atividade moderada a forte, irá agravar o estado do tempo em todas as ilhas do arquipélago, especialmente as dos grupos ocidental e central”.

O agravamento do estado do tempo deverá começar por se fazer sentir no grupo ocidental (Flores e Corvo) que estará com aviso amarelo entre as 00h00 de sábado e as 09h00 de domingo, tendo em conta as previsões de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada.

Para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo devido a precipitação por vezes forte, vai estar ativo entre as 15h00 de sábado e as 12h00 de domingo.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.