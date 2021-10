A Câmara Municipal de Sintra vai abrir um inquérito para apurar as responsabilidades pelo abate de quase duas centenas de árvores em Algueirão-Mem Martins, admitindo que os procedimentos legais não foram cumpridos, adiantou esta sexta-feira fonte da autarquia.

Em causa está o abate de 182 tílias na Avenida Afonso Henrique, na freguesia de Algueirão-Mem Martins, que motivou, sobretudo nas redes sociais, expressões de revolta por parte dos moradores, que apontam várias ilegalidades neste processo.

“As árvores cortadas eram tílias, o que desrespeita o regulamento municipal de Sintra, que delibera esta como uma espécie protegida. De acordo com a lei, é ainda obrigatório afixar aviso prévio público a informar a população quando se vai proceder ao abate de árvores, o que não foi feito”, é referido numa nota assinada por um grupo de moradores da Avenida Afonso Henriques, enviada à agência Lusa.

Na nota, é referido que “dezenas de moradores” apresentaram reclamação na Junta de freguesia de Algueirão-Mem Martins, mas que a mesma “alegou também não ter sido consultada, nem avisada pela Câmara Municipal de Sintra (distrito de Lisboa), nem ter autorizado o abate das árvores”.

Contactada pela Lusa, fonte da Câmara Municipal de Sintra reconheceu que “alguns dos princípios do regulamento de gestão do arvoredo em meio urbano não foram cumpridos na Avenida Afonso Henriques.

O presidente da Câmara Municipal de Sintra (Basílio Horta) determinou a análise urgente de todo o processo para apuramento de responsabilidades”, indica a autarquia.

A mesma fonte sublinha que a autarquia “tem desenvolvido, ao longo dos anos, medidas para compatibilizar as espécies arbóreas com as condições exigíveis de iluminação e segurança dos edifícios (…) e das infraestruturas alojadas no subsolo”.

Uma das suposições apontada pelo grupo de moradores é que a Câmara de Sintra procedeu a este abate para construir uma ciclovia, com fundos da União Europeia, facto esse negado pela autarquia.

“O projeto da ciclovia não inviabiliza a manutenção de árvores, nem seria aceitável o contrário. Algumas das árvores no local apresentam problemas fitossanitários, sendo sempre substituídas por novas arvores”, esclarece ainda a autarquia.