A cidade de Iqaluit, no Canadá, recebeu esta quinta-feira um primeiro carregamento de água potável por via aérea, numa altura em que existem rastos de contaminação da água canalizada. O governo local declarou um estado de emergência de 14 dias na passada quarta-feira e os cidadãos foram aconselhados a não consumir a água da torneira.

A população de cerca de 8.000 pessoas está a receber um recipiente de quatro litros de água potável por cada residência. No total, deverão chegar 80.000 litros, sendo que o primeiro carregamento, de 30.000 já chegou, na passada quinta-feira.

A nota emitida esta terça-feira pelo governo de Nunavut, território cuja capital é Iqaluit, disse que existem rastos de hidrocarbonetos do petróleo na água da torneira, o que significa que não é seguro consumi-la mesmo que seja filtrada ou fervida. Crianças, bebés e grávidas foram aconselhados a não tomar banho com esta água.

Os residentes tiveram assim de recorrer à água engarrafada dos supermercados ou ao rio próximo da cidade. Várias pessoas voluntariaram-se para ir buscar água ao rio, para entregar aos mais idosos ou àqueles que não têm forma de se deslocar, segundo a CBC. O presidente da câmara diz, citado pela mesma publicação, que há uma “grande parte da população” sem acesso a água.

Além disso, um fotógrafo publicou no Twitter esta quarta-feira uma imagem de um camião a bombear água a partir do rio Sylvia Grinnell.

This mornings reality for our water. This is our temporary water supply at #SylviaGrinnell River OCT.13.2021 #Iqaluit #Nunavut pic.twitter.com/4q7TYItNzS

— ????????????????k ᖇ乇????г???????????? Ƥʰᵒᵗ???????? (@FrankReardon1) October 13, 2021