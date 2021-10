É um momento raro: normalmente contida nas suas intervenções e neutra nas opiniões políticas que exprime, a Rainha de Inglaterra foi apanhada a comentar a ação, ou falta dela, dos líderes sobre as alterações climáticas, dizendo mesmo que fica “irritada com quem fala mas não faz”.

O momento foi captado pelas câmaras que transmitiam em direto a sessão de abertura do País de Gales. No vídeo, é possível ver a Isabel II à conversa com Camila, duquesa da Cornualha e mulher do príncipe Carlos, e Elin Jones, que preside ao Parlamento galês.

Conforme cita o Telegraph e é, em parte, audível no vídeo publicado pelo Daily Mail, Isabel II refere-se à Cop26, uma conferência sobre as alterações climáticas organizada pelas Nações Unidas que decorrerá na Escócia entre 31 de outubro e 12 de novembro.

“É extraordinário, tenho ouvido falar da Cop, ainda não faço ideia de quem virá, só sabemos de quem não vem. É realmente irritante quando falam, mas não fazem”, diz a rainha.

A irritação da monarca transparece semanas depois de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ter recebido o aviso de que o presidente da China, Xi Jiping, não se deslocaria a Glasgow para o evento, não tendo líderes como o presidente russo, Vladimir Putin, o homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, ou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, confirmado até ver as suas presenças.

Esta não é a primeira posição pública — embora aparentemente acidental — que a família real britânica toma, nos últimos tempos, sobre a questão do clima. Em reação à notícia de que o ator William Shatner, de Star Trek, viajou a bordo de um foguetão do fundador da Amazon, Jeff Bezos, o príncipe William disse à BBC que “os grandes cérebros” deveriam ocupar-se a “consertar o planeta” e não a procurar “o próximo lugar onde viver”.

A imprensa britânica refere, aliás, que no vídeo em que a monarca britânica critica a inação sobre o clima, a presidente do Parlamento galês comenta essa mesma intervenção: “Exatamente, é tempo de fazer, e vi o seu neto na televisão esta manhã a dizer que não serve de nada irmos ao espaço, temos de salvar a Terra”. Em resposta, a rainha ri-se: “Eu li isso!”.