Os eleitores cabo-verdianos em Portugal contam com 64 mesas de voto, desde o continente à região autónoma dos Açores, para poderem votar nas eleições presidenciais do seu país, no próximo domingo, referiu um comunicado da embaixada de Cabo Verde.

“A secção consular da embaixada de Cabo Verde em Portugal torna público que em Portugal irão funcionar 64 mesas de assembleia de voto, as quais se distribuem pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Sul do país e Região Autónoma dos Açores”, lê-se na nota.

De acordo com o comunicado da representação diplomática de Cabo Verde, Lisboa e Vale do Tejo conta com maior número de mesas de voto, mais de 40, localizadas em Agualva, Alfornelos, Amora, Arrentela, Buraca, Barreiro, Carnaxide, Casal de S. Brás, Cova da Piedade, Damaia, Lisboa (na embaixada), Mina, Monte de Caparica e Odivelas.

Mas também em Porto Salvo, Queluz-Monte Abraão, Reboleira, Rio de Mouro, Sacavém, São Domingos de Rana, Setúbal, Unhos, Vale da Amoreira, Vialonga e Zambujal.

Na região Norte haverá mesas de voto em Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Guarda, Leiria, Mirandela, Porto, Portalegre e Viana do Castelo.

Já os eleitores cabo-verdianos que estejam inscritos na região Sul contarão com mesas de voto em Beja, Évora, Faro, Portimão, Quarteira e Sines.

Quanto aos eleitores da Região Autónoma dos Açores, poderão votar em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Madalena, na ilha do Pico, e Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A embaixada relembra que para exercerem o seu direito de voto os cidadãos precisam de bilhete de identidade, ainda que caducado, Cartão Nacional de Identificação (CNI), passaporte (ordinário, diplomático ou de serviço), emitido pelas autoridades competentes de Cabo Verde, ainda que caducado.

Podem ainda votar com o recibo comprovativo do pedido do CNI, devidamente assinado e com o selo branco do serviço emissor, com documentos de identificação civil válidos emitidos pelas autoridades competentes do país de acolhimento, documentos de identificação civil válidos, emitidos por qualquer país europeu, no caso de eleitores residentes na Europa, cartão de cidadão e passaporte português válidos e cartão de residência válido emitido pelo serviço competente do país de acolhimento.

As mesas de voto abrem às 8h00 de 17 de outubro e encerrarão às 18h00, segundo o comunicado.

Para qualquer informação adicional, podem “consultar os cadernos eleitorais” na Comissão de Recenseamento Eleitoral, na embaixada de Cabo Verde em Lisboa, nos consulados honorários de Cabo Verde no Porto, em Portimão e em Angra do Heroísmo, nos Açores.

Podem também fazê-lo nos gabinetes de apoio consular da Associação Cabo-verdiana de Setúbal e da Associação Cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém.

A embaixada adianta no comunicado que os dados também estão disponíveis no ‘site’ da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde e nas associações cabo-verdianas e associações de estudantes.