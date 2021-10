Squid Game tornou-se rapidamente num fenómeno mundial, sendo a série estreante mais vista da Netflix, com 111 milhões de visualizações no primeiro mês. As redes sociais não ficaram indiferentes à produção sul-coreana e alguns utilizadores dedicaram-se a encontrar erros nas filmagens.

Foi o caso da utilizadora do TikTok, @liryonni, que compilou uma série de erros num vídeo que se tornou viral na mesma rede social, tendo atingido mais de 10 milhões reproduções.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre as falhas estão o número associado aos participantes — com discrepâncias entre o que aparece nas roupas e no ecrã do “apresentador” do jogo — e a mulher com número 61 aparece no ecrã como sendo um homem. Curioso é também o indivíduo que trabalha numa fábrica de vidro desde 1897; o momento em que um dos atores leva a boca uma colher vazia durante uma refeição ou os documentos secretos sinalizados como “Top Scrert” (que significa “altamente secreto”, mas com um erro ortográfico).

@liryonni também se diverte com os erros de “raccord”, ou seja, os elementos que asseguram uma continuidade visual ou lógica de cena para cena ou que, neste caso, não asseguram. É o caso do símbolo do guarda-chuva, que de repente muda de forma, e também do telemóvel Samsung, que “se transforma” num modelo diferente de uma cena para outra.

Outro dos erros que os fãs da série reportam é a tradução do coreano para inglês, que aparentemente faz a série perder alguma essência para quem não entende a linguagem original, como uma utilizadora do Twitter faz notar.

not to sound snobby but i’m fluent in korean and i watched squid game with english subtitles and if you don’t understand korean you didn’t really watch the same show. translation was so bad. the dialogue was written so well and zero of it was preserved — youngmi mayer (@ymmayer) September 30, 2021

“Não querendo soar pretensiosa, mas eu falo coreano fluentemente e vi Squid Game com legendas em inglês. Se não entendes coreano, na realidade não viste a mesma série. A tradução é muito má. O diálogo estava bem escrito e não se conservou nada”, explicou num tweet que acabou por ser bastante partilhado.

Até há pouco tempo, “Bridgerton” era a série mais vista da Netflix com 82 milhões de visualizações na Netflix. “Squid Game” superou largamente este número em poucas semanas.