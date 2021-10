Roger Waters, ex-membro da banda Pink Floyd, casou-se pela 5.ª vez na quarta-feira, numa propriedade sua em Bridgehampton, Nova Iorque.

O baixista de 78 anos partilhou fotos da cerimónia nas suas redes sociais, com a sua mulher, Kamilah Chavis, de 40 anos.

“Estou tão feliz,”, revelou o músico numa publicação na rede social Twitter.”Finalmente” alguém com quem ficar a para o resto vida.

I’m so happy, finally a keeper. pic.twitter.com/48pp2IBGhs — Roger Waters (@rogerwaters) October 14, 2021

Já em agosto, surgiram boatos de que Waters estava novamente noivo, após o site Page Six ter revelado que uma fonte afirmou tê-lo ouvido a referir-se à sua companhia de jantar como “noiva”.

Segundo o Daily Mail, a cerimónia aconteceu numa propriedade do artista, avaliada em 16,2 milhões de dólares (quase 14 milhões de euros).

O primeiro casamento de Roger Waters foi em 1969, com Judith Trim. A relação terminou em 1975, tendo Trim morrido em 2001. O segundo foi com Carolyne Christie, com quem teve 2 filhos. No ano após o divórcio, em 1993, o artista casou-se com a atriz Priscila Phillips, com quem teve mais um filho. Divorciaram-se em 2001. Entre 2004 e 2015, esteve com Laurie Durning, com quem travou uma batalha judicial. Finalmente, Waters casou-se com Kamilah.

Roger Waters é um músico e compositor do Reino Unido, nascido em 1943, na cidade de Guildford. Deixou os Pink Floyd em 1985.