João Leão, ministro das Finanças, vai alertando para o impacto que pode ter a não aprovação do Orçamento do Estado para 2022. Mas diz acreditar que “há condições para haver esse entendimento” à esquerda, afastando movimentos à direita. “Não consideramos que seja adequado uma alternativa de bloco central”, acrescentou em entrevista ao jornal Eco. Assumiu que no início da próxima semana haverá mais reuniões, mas mesmo até lá continuam a haver conversas.

Sem Orçamento, “teríamos dificuldade em colocar no terreno alguns “, o que “afetava o ritmo de crescimento da economia”. Conforme explicou e já o tinha referido acredita que o Orçamento para 2022 é o que “dá o maior impulso macro da ultima década”. Do crescimento esperado de 5,5% para 2022, dois pontos percentuais são associados ao impulso macro dado por este orçamento, nomeadamente via PRR.

João Leão concretiza que “todos os instrumentos fiscais ficariam sem capacidade de utilização”, nomeadamente “várias dimensões sociais, apoios e sociais, abonos.

E admite que a não aprovação “cria dificuldades na execução do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), a chamada “bazuca” europeia.

Admite que há margem para “ouvir os partidos”, mas afasta mudanças no cenário macro, o mesmo é dizer que mantém a projeção do défice de 3,2%, não abrindo mão dessa meta.

(Em atualização)