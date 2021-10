O Observatório do Litoral Norte (OLN) de Viana do Castelo dotado de um minissubmarino, aquário com 14 metros quadrados, três unidades de microscopia avançada e um hidrofone, entre outras valências, abriu na quarta-feira na Praia Norte, foi esta quinta-feira divulgado.

Em comunicado enviado às redações, a autarquia explicou que o OLN “começou a ser desenvolvido em 2017 e constitui-se como a primeira estrutura do país com este modelo funcional”.

No conselho científico do OLN estará representada a autarquia, bem como o consórcio científico que colabora ativamente na conceção daquele espaço, nomeadamente o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o Instituto para a Biossustentabilidade da Universidade do Minho (UM) e o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) da Universidade do Porto.

Este órgão “pretende incorporar, a médio prazo, empresas de referência na área das Ciências do Mar, dando corpo ao BlueLivingLab de Viana do Castelo”.

Num investimento de 384 mil euros, financiado pelo Programa Operacional Regional NORTE 2020, o OLN está instalado num edifício construído na Praia Norte no âmbito de uma empreitada de requalificação da Polis Litoral Norte.

O equipamento “está dotado de uma área de acolhimento aos visitantes, uma zona de consulta de publicações sobre os domínios do mar, uma galeria de exposição temporária, uma zona expositiva de carácter interativo e uma área de trabalho apetrechada com equipamentos científicos de ponta, nomeadamente microscópios e câmaras de microscopia, e veículos e equipamentos submarinos fundamentais para a aquisição de novos dados com potencial para o desenvolvimento de novos conhecimentos e aplicações”.

Estes equipamentos “serão operados pelos cientistas no desenvolvimento das suas atividades de investigação, mas também em atividades de contacto e interação direta com a população e as comunidades educativas”.

O observatório está ainda dotado de “um aquário com aproximadamente 14 metros quadrados, onde estão representados os ambientes marinhos locais”.

O OLN funciona para apoio às comunidades educativas, presencialmente, com oferta educativa nos temas do mar, na plena resposta aos projetos educativos e na interação com os cientistas das instituições do consórcio que compõem o conselho científico do observatório.

Está aberto de terça-feira a domingo (à segunda-feira encerra para manutenção do aquário central e tanque de ensaios). O horário de inverno, em vigor dentro de algumas semanas, será das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00.