A uma semana da cimeira do Conselho Europeu, estalou o verniz entre alguns líderes europeus, com trocas de acusações que tiveram no centro da polémica o primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa, e levaram os líderes do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu a intervir. E tudo aconteceu em público, mais propriamente no Twitter.

Tudo começou com uma publicação do primeiro-ministro da Eslovénia, que neste momento assume a presidência rotativa da União Europeia. No âmbito de uma iniciativa do Parlamento Europeu para analisar a liberdade de imprensa em Liubliana, um grupo de eurodeputados do grupo dos Socialistas e Democratas deslocou-se à Eslovénia, mas Janez Jansa recusou reunir-se com os deputados. No Twitter, a bancada do centro-esquerda europeu fez uma publicação a dar conta da cadeira vazia do primeiro-ministro esloveno, que rapidamente respondeu com uma publicação na mesma rede social.

Who are you? How many times have you visited a German chancellor, a Dutch PM or a French president?

By the way, it’s Netherlands where the last journalist was killed in the #EU. In Slovenia, such attempts were executed only during a regim of your comrades from @strankaSD. https://t.co/WI4uYoydxS — Janez Janša (@JJansaSDS) October 14, 2021

“Quem são vocês? Quantas vezes visitaram um chanceler alemão, um primeiro-ministro holandês ou um Presidente francês? Já agora, o último jornalista assassinado na UE foi nos Países Baixos. Na Eslovénia, essas tentativas foram executadas apenas durante um regime de vossos camaradas sociais-democratas eslovenos”, atirou Jansa, referindo-se ao antigo regime comunista e ao assassínio, em julho, em Amesterdão, do jornalista Peter R. De Vries, especializado no crime organizado.

Tasteless tweet by Janez Janša (@JJansaSDS) about MEPs. I condemn it in the strongest possible terms. The government just conveyed this same sentiment to the Slovenian ambassador in The Hague. — Mark Rutte (@MinPres) October 14, 2021

As palavras do primeiro-ministro esloveno caíram mal no seu homólogo holandês, que não hesitou em responder de seguida. “Tweet de mau gosto. Condeno-o nos termos mais fortes possíveis. O governo acaba de transmitir esse sentimento ao embaixador da Eslovénia em Haia”, escreveu Mark Rutte, que pouco depois já estava a receber nova resposta de Janez Jansa.

Well, Mark, @MinPres, don't waste time with ambassadors and media freedom in Slovenia. Together with @SophieintVeld, protect your journalists from being killed on the streets. https://t.co/EPvDP7Jlfk — Janez Janša (@JJansaSDS) October 14, 2021

“Bem, Mark, não perca tempo com embaixadores e liberdade de imprensa na Eslovénia”, respondeu Jansa. “Proteja os seus jornalistas de serem assinados nas ruas”, atirou, ficando sem resposta do outro lado.

We urgently call on @JJansaSDS to cease the provocations against members of the @Europarl_EN. Attacks on members of this house, are also attacks on European citizens. A constructive collaboration with the rotating Council Presidency can only be based on mutual trust and respect. — David Sassoli (@EP_President) October 14, 2021

Mas as trocas de acusações não ficaram por aqui. Ao barulho veio também o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, isto depois do primeiro-ministro esloveno ter feito uma publicação — que entretanto apagou — a difundir teorias da conspiração sobre o húngaro George Soros.

Well, @EP_President, Slovenia is not a colony. Please tell your MP not to abuse the name of the European Parliament for political intrigues and senseless accusations of Slovenia. pic.twitter.com/I4zVA6gx5a — Janez Janša (@JJansaSDS) October 14, 2021

“Apelamos a Janez Jansa que pare com as provocações contra membros do Parlamento Europeu. Os ataques aos eurodeputados são ataques aos cidadãos europeus”, escreveu Sassoli, que tal como Rutte, recebeu logo resposta do primeiro-ministro esloveno: “A Eslovénia não é uma colónia. Por favor diga aos seus deputados para não abusarem do nome do Parlamento Europeu para intrigar políticas e para acusações sem sentido contra a Eslovénia.”

Members of the @Europarl_EN should be able to do their work free from any form of pressure. Mutual respect between EU institutions and within the European Council is the only way forward. — Charles Michel (@eucopresident) October 14, 2021

Para pôr alguma água na fervura, foi necessária a intervenção do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apelando ao respeito mútuo. “Os membros do Parlamento Europeu devem conseguir fazer o seu trabalho livres de qualquer forma de pressão. O respeito mútuo entre as instituições da União Europeia e dentro do Conselho Europeu é o único caminho a seguir”, rematou Charles Michel, que na próxima semana terá, ao que tudo indica, uma tensa cimeira para gerir.