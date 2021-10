O músico português Nuno Casais é o grande vencedor de um concurso promovido pela banda norte-americana Imagine Dragons, que consistia na apresentação de uma nova versão do tema “Wrecked”, incluído no álbum mais recente do grupo.

O nome do vencedor da competição, cujo prémio principal são 50 mil dólares (cerca de 43 mil euros), foi escolhido através de uma votação que decorreu ‘online’ e anunciado esta semana no site oficial da banda.

Numa publicação na rede social Facebook, Nuno Casais, de Fão, vila do concelho de Esposende, faz uma série de agradecimentos, nomeadamente à filha, Íris, que lhe “mostrou todas as músicas dos Imagine Dragons”. “Não estaria aqui sem ela”, lê-se na publicação.

A versão que Nuno Casais fez de “Wrecked” foi escolhida, entre mais de 120, da autoria de pessoas de vários cantos do mundo.

Além do grande vencedor, são ainda atribuídos um segundo e terceiro lugar, com prémios de 10 mil (cerca de 8,6 mil euros) e cinco mil dólares (cerca de 4,3 mil euros), respetivamente, escolhidos pelos elementos dos Imagine Dragons.

A banda inicia em fevereiro, nos Estados Unidos, a digressão mundial de apresentação de “Mercury Act1”, álbum editado em setembro e que inclui o tema “Wrecked”.

A digressão passa por Portugal no verão, tendo a banda concerto marcado no festival NOS Alive, em Oeiras, em 09 de julho.